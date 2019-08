«Das ist ein absoluter Spitzenjob»

Wer den frisch markierten Fussgängerstreifen zur Bushaltestelle am Leimgrubenweg benutzen will, muss ein geübter Hindernisläufer sein, um den Bus zu erwischen. Der Parkour-Läufer Toby Segar, der mit seinem waghalsigen Sprung in den Rhein diese Woche viel Aufsehen erregte, hätte wohl seine helle Freude an diesem Zebrastreifen.

Weniger Verständnis hatte der Leser-Reporter, der den Schildbürgerstreich lakonisch als «absoluten Spitzenjob» kommentierte. Wer hinter der grotesk platzierten Markierung eine Fehlplanung vermutet, liegt aber falsch.

Der Fussgängerstreifen wurde in Zusammenhang mit der Grossbaustelle am benachbarten Viertelkreis angebracht. Er wird den Zebrastreifen an besagter Kreuzung ersetzen, der infolge der Bauarbeiten aufgehoben wird. «Die Markierung musste aber zuerst angebracht werden», erklärt Daniel Hofer, Sprecher des Basler Baudepartements.

Die Bushaltestelle wird ebenfalls abgebrochen und 50 Meter verschoben. Das Geländer wird bereits am Wochenende entfernt werden. Dann ist der Fussgängerstreifen hindernisfrei passierbar.

(lha)