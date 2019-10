«Unbekannte schicken mir 3 bis 4 Päckli pro Woche»

Seit etwa fünf Wochen sammeln sich die Pakete in und vor H. G.s* Wohnung. «Mindestens zweimal in der Woche, bekomme ich drei bis vier Pakete verschiedenster Onlinehändler von einem unbekannten Adressaten zugeschickt», klagt der 71-Jährige. In den Paketen seien neben Shisha-Tabak vor allem Frauen-Klamotten. «Dabei lebe ich alleine», so der Mann.

Er habe bereits bei einem der Unternehmen angerufen, dieses habe ihm versprochen, seinen Namen und die Adresse zu blockieren. Trotzdem erhalte er immer noch wöchentlich Pakete. Verzweifelt meint er: «Ich weiss einfach nicht mehr was ich machen soll, das Ganze ist eine enorme Belastung für mich».

Alles aus Rache?

Schon im Herbst letzten Jahres sei ihm Ähnliches widerfahren, nur hätte er da nicht zahlreiche Pakete, sondern Rechnungen erhalten. «Meine Kreditkarte wurde durch Zalando-Bestellungen um über 3000 Franken belastet», so G. Das Ganze habe sich bis in diesen Januar gezogen bevor die Täterin ausfindig gemacht werden konnte.

G. vermutet, dass hinter der Paket-Belästigung zwei Kolleginnen dieser Frau stecken könnten. Denn: «Gegen die damalige Täterin habe ich eine Strafanzeige erstattet. Die beiden Kolleginnen wollen sich sicher dafür rächen.»

Bestellungen werden vorsichtshalber auch Mal storniert

Doch wie landen Pakete, die G. gar nicht bestellt hat, vor seiner Haustüre? Bei dem Online-Händler «Metro Boutique» nachgefragt, heisst es: «Jeder kann ein Konto erstellen und eine beliebige E-Mail-Adresse angeben. Manche Leute erfinden sie und geben eine fremde Wohnadresse an, um das Paket dort heimlich aus dem Briefkasten zu holen.» Die Täter würden sich bewusst ältere Menschen aussuchen, die nicht mehr die Kraft hätten, mit dem Paket zur Post zu gehen.

«Wenn uns extrem hohe Bestellungen auffallen, stornieren wir diese manchmal vorsichtshalber, auch wenn wir nicht wissen, ob es eine glaubhafte Bestellung oder die Masche eines Betrügers ist», informiert der Kleiderhändler.

Reine Schikane?

G.s Fall sei in dem Fall absurd, da die Pakete nie geholt wurden. «Manche Leute tun das wohl wirklich, um andere zu nerven und sich einen Spass daraus zu machen», mutmasst das Unternehmen.

Metro Boutique empfiehlt dem Basler, bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt für Betrug und Missbrauch der Personalien zu erstatten. Für die Pakete, die bereits schon bei G. sind, könne er ausserdem einen Aufkleber verlangen, um sie kostenlos zu retournieren.

Keine Kraft mehr

Doch G. habe nicht mehr die Kraft, jedes einzelne Paket zur Post zu bringen: «Ich habe Rückenschmerzen und kann und will die Pakete nicht mehr retour schicken. Sollen sie die Versandhäuser doch selber abholen. Ich habe nichts mit den Bestellungen zu tun.» Inzwischen hat er bei der Polizei Anzeige erstattet.

*Name der Redaktion bekannt

