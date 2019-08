In Weil am Rhein (D) an der Schweizer Grenze werden dieses Wochenende 50'000 Zuschauer erwartet. Sie alle pilgern an das Feuerwerk-Festival «Flammende Sterne», bei dem die besten Pyrotechniker der Welt alles in die Luft jagen, was ihr Arsenal hergibt.

Während sich die einen auf das Spektakel freuen, begegnen andere dem Event mit offener Ablehnung. Vor allem Schweizer Tier- und Umweltschützer sind alles andere als erfreut.

Verantwortbar? Nötig?

«Unverantwortlich» findet die Veranstaltung auch Helen Sandmeiner vom Schweizer Tierschutz. «Das ist natürlich Stress pur für die Tiere und aus tierschutz- und klimatechnischen Gründen unverantwortlich». Nicht nur Haustiere hätten Panik sondern auch Nutztiere wie Pferde oder Kühe, die sich zum Teil unter freiem Himmel befänden.

«Es stellt sich die Frage, ob es das wirklich braucht», schreibt auch die Basler Sektion des WWF auf Anfrage. Der Lärm und der Feinstaub belasteten die Tiere nachts und das brauche es wirklich nicht. Aber nicht nur der Lärm würde Tiere und Bevölkerung belasten, sondern auch der Feinstaub und die sich verschlechternde Lufthygiene.

Riehen wusste nichts vom Feuerwerk

Die Gemeinde Riehen, die sich in unmittelbarer Nähe des dreitägigen Feuerwerkfestivals befindet, wusste nichts von dem Grossanlass, der in der Nachbargemeinde auf der anderen Seite der Grenze stattfindet.

Die Veranstaltung stehe laut Junia Folk, Mediensprecherin der Stadt Weil am Rhein, in Zusammenhang mit dem 20-jährigen Jubiläum der Landesgartenschau Grün '99. «Die Veranstaltung wurde nicht auf Initiative der Stadt beantragt, sie stellt lediglich das Gelände dem Veranstalter zur Verfügung. Ob die Veranstaltung auch im kommenden Jahr wieder durchgeführt wird, ist derzeit noch offen.»

Deie Veranstalter des Festivals selbst möchten sich zu den Vorwürfen von Tier- und Umweltschützern nicht äussern, das Thema sei schon genug in den Medien thematisiert worden, teilten sie auf Anfrage mit.

In Basel nicht so einfach möglich

In Basel könnte Flammende Sterne nicht so einfach stattfinden wie in der deutschen Nachbarstadt Weil am Rhein. «So ein Anlass ist im Kanton Basel-Stadt bewilligungspflichtig. Allerdings werden Bewilligungen für Feuerwerke sehr selten erteilt», sagt Toprak Yerguz, Mediensprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Denn bewilligt würden grosse Feuerwerke nur, wenn sie von öffentlichem Interesse wären. Dazu gehörten beispielsweise das Feuerwerk an der Bundesfeier am Rhein oder das Silvesterfeuerwerk.

