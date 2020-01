Einem Velohändler in Arlesheim BL wurden am Freitag drei E-Bikes vor seinem Laden weggeklaut. Den Diebstahl stellte der Ladenbetreiber fest, als er nach der Mittagspause seinen Laden am Bahnhof wieder aufmachen wollte. Er konsultierte die Überwachungskamera, die er in seinem Schaufenster installiert hat und sah die Bilder der dreisten Aktion.

Umfrage Fährst du gerne Velo? Ja, das beste Fortbewegungsmittel in der Stadt.

Biken ja, sonst eher weniger.

Nein, ich fahre Auto.

Im Winter fahre ich ÖV, im Sommer nehme ich auch mal das Velo.

Zunächst postete er Bilder seiner Kamera auf Facebook, mit der der Bitte um Mithilfe. Die Reaktionen der Community zeugten von Verwunderung, wie so etwas mitten am Tag passieren konnte. «Voll dreist und dann noch am helllichten Tag», schreibt ein User. Einige versprachen, nach den Velos Ausschau zu halten. Andere bedauerten, dass der Schaden für das Geschäft erheblich sein müsse.

Das sei zutreffend, sagt der Ladenbesitzer zu 20 Minuten. «Mitten am Tag konnten sie uns ein neues E-Bike und zwei Elektro-Testbikes im Wert von insgesamt rund 14'000 Franken klauen», sagt er. «Das hat mich schon schockiert.» Die Standbilder seiner Überwachungskamera, die er auf Facebook gestellt hat, hat er mittlerweile wieder gelöscht. «Ich habe das Material der Polizei übergeben. Ich wollte damit keine Emotionen schüren.»

Eine organisierte Aktion

Die Vorgehensweise der drei Diebe findet er trotzdem dreist. Die ganze Aktion habe etwa eine halbe Stunde gedauert. «Während der Mittagspause vor dem Laden am Bahnhof haben sie zugeschlagen», sagt er. «Um diese Zeit ist doch reger Betrieb auf diesem Platz. Das ist schon sehr frech.»

Ausserdem sehe man auf den Bildern, wie die Männer den Veloladen beobachten. «In einem ruhigen Moment machten sie sich dann mit Werkzeugen an den Kabeln zu schaffen, mit denen die Velos festgebunden sind», schildert er den Tathergang. Als Passanten vorbeispazierten, hätten sie sich auch wieder zurückgezogen, um dann kurze Zeit später ihre Arbeit wieder aufzunehmen. «Das war eine organisierte Aktion», ist sich der Geschäftsführer sicher.

Velos verschwinden ins Ausland

Ausschau nach gestohlenen Velos hielt auch das Umfeld des Basler Velohändlers Kerim Chebbah. Denn auch ihm wurden vergangene Woche Fahrräder vor seinem Laden geklaut. «Auf einem Bild, das mir meine Community zugespielt hat, sieht man die Velodiebe, die auch auf den Bildern aus Arlesheim zu sehen sind», sagt der Geschäftsführer von Good Feeling Bikes gegenüber 20 Minuten.

Auf den Bildern seien die Männer mit Velos zu sehen. Die Tramstation St. Louis Grenze sei im Hintergrund zu erkennen. Er mutmasst, dass das Diebesgut ins Ausland verschwinden würde. «Das waren sicher die selben Täter, die auch uns bestohlen haben», vermutet er.

Derweil bestätigt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Kantonspolizei, den Diebstahl von Arlesheim. Aufgrund laufender Ermittlungen will er über den Fall aber nicht näher informieren.

Delikte, die von aus dem Ausland operierenden Banden begangen würden, seien in der Region Basel aber ein bekanntes Phänomen, so Gaugler.

(obr)