«Das reicht, um den Fahrbetrieb einzustellen?»

«Das reicht in der Schweiz aus, den Fahrbetrieb einzustellen? Meine Hochachtung dafür! In Berlin fahren wir noch, wenn der Bus auf Grund von Vandalismus gar nicht mehr als solcher zu erkennen ist», kommentiert ein User den Post der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) zur Einschränkung des Trambetriebs nach Saint-Louis (F).

Umfrage Haben die BVB richtig reagiert? Ja, Sicherheit geht vor!

Ich würde die Linie nach Frankreich ganz streichen.

Ich finde es übertrieben.

Ich weiss es nicht.

Am Donnerstag, 2. Mai, gaben die BVB bekannt, dass der Trambetrieb auf der Strecke zwischen Burgfelderhof und Gare de Saint-Louis zwischen 20 Uhr und Betriebsschluss «per sofort und ersatzlos» eingestellt wird. Grund dafür waren Angriffe auf Chauffeure mit Laserpointern, bei denen eine Wagenführerin verletzt wurde.

Franzosen sind empört

Die Franzosen sind empört über die radikale Einschränkung des Betriebs, wie die «bz Basel» berichtet. «Die BVB haben einen Vertrag mit uns unterzeichnet und ihre Entscheidung getroffen, ohne uns zu konsultieren. Ich habe das aus den Medien erfahren. So kann man nicht miteinander umgehen», so Alain Girny, Präsident des südelsässischen Zweckverbands Saint-Louis Agglomération, zur Zeitung.

Auch im Netz wird der Entscheid rege kommentiert. Nicht nur Fahrgäste der BVB, sondern auch Chauffeure aus Deutschland melden sich zu Wort. Viele halten die Reaktion des Verkehrsunternehmens für angemessen, andere ärgern sich über die Einschränkung. «Richtiger Entscheid», lobt C. E. die BVB in den Kommentaren zum Artikel von 20 Minuten. In Frankreich streikten Bus- und Tramchauffeure auch, wenn ein Kollege angegriffen würde.

«Ich finde es eine Schweinerei»

«Ich wohne in Saint-Louis und finde es eine Schweinerei, dass jetzt alle darunter leiden müssen, dass es offenbar nicht gelingt die Täter zu fassen», ärgert sich eine Betroffene auf Facebook. «Die Linie 3 nach Saint-Louis ist eine teure Fehlinvestition», meint dagegen W.B.. Wieder andere finden, man solle sich nicht erpressen lassen. «Was macht ihr, wenn das auf Basler Boden passiert?», fragt er. A. S. schlägt gar Laserpointer-Brillen für die Chauffeure vor.

Auf Facebook verteidigt Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB, den Entscheid. «Uns geht es um die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrpersonals, die jederzeit gewährleistet sein muss. Das ist sie aktuell auf dem französischen Abschnitt der Linie 3 am Abend nicht», schreibt er.

(lb)