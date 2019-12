Erstes Video vom weissen Reh aufgetaucht

In den Langen Erlen, einem Basler Naherholungsgebiet, soll ein schneeweisses Reh leben: Auf einer populären Facebookseite tauchte die Frage auf, wie oft das spezielle Tier bereits gesichtet wurde. Und siehe da, bereits mehrere Spaziergänger beobachteten das weisse Wildtier auf Wiesen und im Wald.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein Rehkitz gesehen? Ja, in der Natur.

Ja, aber nur im Zoo.

Nein, noch nie.

Weiss nicht.

Nur ein Fotobeweis, dass das Tier wirklich existiert, gab es bis anhin noch nicht. Auch Walo Stiegeler, Forstwart und Jagdaufseher hatte keine Kenntnis von dem aussergewöhnlich gefärbten Tier.

«So etwas wirst du nicht oft sehen»

Doch nun wurde 20 Minuten ein Video zugespielt, auf dem ein weisses Reh zu sehen ist. «Unser erster Gedanke war: So etwas wirst du nicht noch oft sehen, ein schneeweisses Reh», erzählt der Leser-Reporter.

Vor die Linse gehüpft ist ihm das Tier bereits im März bei der Grün 99 auf dem Mattfeld, einem landwirtschaftlichen genutzten Gelände in Weil am Rhein (D). Dass es sich um das selbe Reh handeln dürfte, das bereits in den Langen Erlen gesehen wurde, liegt nahe. Denn lediglich die grüne Grenze trennt das Mattfeld auf deutschem Boden und das Basler Spaziergänger-Paradies.

Der Leser-Reporter witzelt: «Das Tier ist ein Grenzgänger aber sicher ohne Ausfuhrschein.» Der Mann hatte das Glück, das Reh bereits zweimal beobachten zu können. Einige Wochen nach der Aufnahme, sei es ihm in der Nähe seines Hauses in Weil-Otterbach begegnet. «Leider war es dann zu schnell wieder untergetaucht im Wald», erzählt er.

(20M)