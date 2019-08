Unbekannte haben im Allschwiler Wald einen «Robihorse» installiert. Auf dem Anschlag ist der Hinweis angebracht, dass neue Säcke für die Pferdekot-Sammelstelle bei der Gemeinde bezogen werden könnten. Diese hatte davon allerdings keine Ahnung und war gar nicht erfreut über den Schabernack, der zunächst auf Facebook die Runde machte.

Dabei zeigt sich: Eine Kot-Aufnahmepflicht, wie sie Hundehalter kennen, würde von vielen auch bei Pferden begrüsst. 77 Prozent von über 5800 20-Minuten-Lesern sind für den «Robihorse». «Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich auf den offiziellen Gehwegen Pferdekot ausweichen muss», kommentierte ein Leser. Die Reiter sollten die Hinterlassenschaft ihrer Pferde bitteschön wegräumen. «Den Hundekot muss ich ja auch aufnehmen.»

Gemeinde machte Pilotversuch vor 17 Jahren

Wer auch immer, den Robihorse im Allschwiler Wald installiert hat, hat sich etwas dabei gedacht. Denn die Gemeinde startete 2002 tatsächlich einen Versuch mit «Roby Horse». Nachdem es damals zu vermehrten Reklamationen wegen Pferdeäpfeln auf den Wegen kam, wurde «Roby Horse» damals als Pilot-Projekt lanciert. Angstellte des Werkhofs konstruierten damals einen Kasten für die Entsorgung des Pferdemists.

Zunächst sollten Dorfpolizisten die fehlbaren Reiter auf das neue System aufmerksam machen. Danach sollten in der Nähe von Reiterställen weitere Kästen aufgestellt werden. «Sollte die Disziplin der Reiter allerdings zu gering sein, so müsste ein Obligatorium für die Entfernung des Pferdemistes für die Reiter in Betracht gezogen werden», hiess es damals in einem Bericht der «Basler Zeitung».

Der gesammelte Pferdemist wurde in der Folge beim Werkhof gratis an Hobbygärtner abgegeben. Denn: Dieser ist als Dünger, etwa für Rosen, sehr begehrt.

Kanton blockiert Pferdesteuer

Über den Ausgang des Projekts wurde dann nicht mehr berichtet. Die Einführung einer Pferdesteuer wurde allerdings mehrmals nachgedacht. Nicht nur in Allschwil. Im Baselbiet macht das ein Gerichtsurteil von 1977 aber unmöglich. Die Richter waren damals der Meinung, dass eine Gebühr für Reiter eine Steuer sei. Diese können aber nur dann erhoben werden, wenn der Kanton es vorsieht.

Die Volkswirtschaftsdirektion schritt schon mehfach ein, als solche Vorhaben in den Gemeinden ruchbar wurden. Und trotz mehrer Anläufe vor allem von Leimentaler Gemeinden, stellt sich der Kanton in Sachen Pferdesteuer bislang quer. Dabei machten solothurnische Gemeinden im gleichen Tal damit gute Erfahrungen, wie die «bz» berichtete.

