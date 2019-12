Einen Tag nachdem ein Übergriff auf ein Kind publik wurde, geht der Betrieb in der Allschwiler Kita wie gewohnt weiter. Eltern haben zwischen 8 und 9 Uhr ihre Kinder vorbei gebracht, zeigt ein Augenschein vor Ort. Auch eine Vertreterin der Globegarden-Unternehmensleitung anwesend. Bei Eltern und Personal sei die Verunsicherung gross, sagte sie.



Eine Mutter, die ihre Tochter seit über drei Jahren in die Kita an der Steinbühlallee bringt, sagte zu 20 Minuten, sie bringe ihr Kind weiterhin gerne hierhin. «Der Übeltäter ist jetzt ja gefasst», sagt sie. Das Management habe in dieser «schwierigen Situation» alles richtig gemacht. Sie habe nach wie vor vollstes Vertrauen in die Betreuer.



Krippenleiter in U-Haft

Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Betreuer ein Kind in der Kita missbraucht hat. Die Kinder waren im Schlafraum, als eine Mitarbeiterin routinemässig kontrollierte, ob alles in Ordnung sei. Dabei sah sie den Betreuer, der eine Grenzüberschreitung im sexuellen Bereich» verübte, heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag.

Nun ist klar: Beim Verhafteten handelt es sich um den Krippenleiter. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen sexuellen Handlungen mit Kindern. Laut Staatsanwaltschaft wird nun abgeklärt, ob es neben dem einen Kind noch andere Opfer gibt.

