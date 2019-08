«Der Drogentest verlief positiv auf Kokain»

Der Lenker war am Mittwochabend kurz vor 18.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Waldenburg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Herrschaft über sein Auto verlor. Der Renault Koleos geriet in der Folge rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in einen Baum.

Der 42-jährige Lenker wurde beim Unfall nicht verletzt, das Fahrzeug musste aber abgeschleppt werden. Offenbar bestanden aber Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Lenkers. «Der durchgeführte Drogentest verlief positiv auf Kokain», heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Donnerstag. Er wurde nun an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

(20 Minuten)