Kran kippt um und stürzt auf Tiefgarage

«Auf einmal hörte ich ein lautes Krachen. Ich wusste, das kann nur der Kran sein», so ein Leser-Reporter. Am Montagnachmittag konnte er von seinem Garten aus in Pfeffingen BL beobachten, wie sein Nachbar einen Lastwagen mit einem kleinen Kran zu sich nach Hause bestellt habe. Laut Leser-Reporter hätte der Kran einen grossen Sack mit Substrat für die Pflanzen auf die Dachterrasse hochheben sollen.



«Ich sass in meinem Garten und genoss das schöne Wetter, als es plötzlich knallte», erzählt er weiter. Von seinem Garten aus könne er nicht direkt zum Nachbarn sehen, also sei er losgerannt mit der Vermutung, der Kran sei umgefallen. «Der Kran ist voll auf unsere Tiefgarage gestürzt. Verletzt wurde niemand, doch der Kranchauffeur war ziemlich durch den Wind», meint der Leser-Reporter.

Keine Verletzten

Adrian Gaugler, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft, bestätigt einen Einsatz: «Kurz nach 14 Uhr haben wir die Meldung vom gestürzten Kran in Pfeffingen erhalten.» Warum der Lastwagen gekippt sei, werde noch laufend ermittelt.

Beim Sturz des Krans wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden. «Der umgestürzte Kran wurde von der Örtlichkeit entfernt und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden», so Gaugler.

