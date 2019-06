«Ich möchte dazu nichts sagen.» Das und Kopfschütteln war so ziemlich das einzige, was am Montag zu den Ereignissen vom 10. September 2016 in Pratteln BL aus den Beschuldigten herauszubekommen war. Die Staatsanwaltschaft hatte sie angeklagt, weil der 28- und der 23-Jährige sich mit einem Mob weiterer FCB-Anhänger vor dem Spiel auf das per Zug angereiste GC-Gefolge gestürzt haben.

Im Extrazug war beim Güterbahnhof die Notbremse gezogen worden. Daraufhin stiessen die beiden Gruppen in einer mehrminütigen Auseinandersetzung, die geplant gewesen sei, aufeinander. Eine mutmasslich beteiligte Person erlitt eine offene Kieferfraktur.

Belastende Indizien

Einzelne Personen sind bei solchen Exzessen von Gruppengewalt notorisch schwer herauszugreifen. Die Staatsanwaltschaft war über konfiszierte Daten und Zeugenaussagen auf die beiden gekommen. Beweise für ihre Beteiligung an der Schlägerei gibt es aber keine, wie sie selber zugab. Stattdessen präsentierte die Staatsanwältin eine Reihe von Indizien.

«Bewiesen ist, dass sie sich in gewalttätigen Fankreisen bewegen», hiess es. Gemeint ist die «Gruppe 187» – die Zahl steht im Kalifornischen Strafgesetzbuch für Mord. Der 28-Jährige ist für die Anklage die gleiche Person, die an einem einschlägigen Chat teilnahm. Dort soll er Aussagen wie «Der Sauhund hat richtig gesaftet» über die Schlägerei zum Besten gegeben haben. Ausserdem seien bei der Hausdurchsuchung des Mannes Gegenstände gefunden worden, die ihn als den Chatter identifizierten.

Den 23-Jährigen belasteten die Indizien noch schwerer. Er habe seiner Freundin nach dem Vorfall gar geschrieben: «Habe keine Beulen, kannst heute mit mir in den Ausgang». Als sie fragte, ob es kein «Ghetto» gab, antwortete er: «Doch, haben den Zug angegriffen». Zudem wurde ein T-Shirt mit seinen DNA-Spuren am Tatort gefunden.

Staatsanwaltschaft forderte 11 Monate unbedingt

Während die Staatsanwaltschaft die beiden Männer zu einer elfmonatigen Freiheitsstrafe verdonnert sehen wollte, forderten die Verteidiger vollumfängliche Freisprüche. Sie betonten, dass es schlussendlich doch nur Indizien und keine Beweise seien, die die Anklage vorgelegt habe. Das Chat-Profil sei zum Beispiel nicht ausreichend, um zweifelsfrei auf den 28-Jährigen zu schliessen.

Und das T-Shirt mit der DNA des 23-Jährigen soll auch die Spuren einer anderen Person aufweisen. Seine Aussagen gegenüber seiner Freundin seien zudem faktisch falsch und hätten nur dem Zweck gedient, sie zu beeindrucken, so sein Anwalt. Tatsächlich wurde nicht der Zug angegriffen, sondern nur die ausgestiegenen GC-Anhänger.

Die Verteidiger monierten zudem, dass unbedingte Freiheitsstrafen die beiden jungen Männer aus ihrem Leben reissen würde. Als «drakonisch» bezeichnete der Anwalt des 23-Jährigen die Forderung der Staatsanwaltschaft.

Vorerst nicht hinter Gitter

Am Ende gab es einen Kompromiss. Das Gericht sah den Straftatbestand gemäss Anklageschrift grösstenteils als erfüllt an und ordnete für den 28-Jährigen eine neunmonatige, für den 23-Jährigen eine zehnmonatige Freiheitsstrafe an. Diese seien aber bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren zu vollziehen.

Der Jüngere wird härter bestraft, weil er bereits wegen eines einschlägigen Delikts den Behörden bekannt ist und in der Probezeit delinquierte. Der Ältere hatte vor Jahren einer Polizistin einen Faustschlag verpasst und war deswegen verurteilt worden, die Tat ist aber so lange her, dass sie nicht in die Strafzumessung einfloss.

Die Hooligans müssen also vorerst nicht ins Gefängnis. Um empfindliche Geldstrafen von 30 respektive 150 Tagessätzen kommen sie aber nicht herum, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Zudem warten mehrere tausend Franken Gerichts- und Verfahrenskosten auf sie.



