«100 Mal sagte sie, sie will so nicht weiterleben»

Die Baselbieter Sterbehelferin Erika Preisig muss sich vor dem Baselbieter Strafgericht wegen vorsätzlicher Tötung verantworten. Im Juni 2016 begleitete sie eine 66-Jährige in den Tod, nachdem sie mit Preisigs Freitodbegleitungs-Organisation «Eternal Spirit» in Kontakt getreten war und den Wunsch äusserte, zu sterben.

Die 66-Jährige öffnete an jenem Tag im Juni selbst die Handvenen-Infusion mit der tödlichen Dosis des Schlafmittels Natrium-Pentobarbital: Um 9.40 Uhr verstarb sie in einem Sterbezimmer, in einem Liestaler Gewerbegebiet.

Es ist ein Präzendenzfall. Noch nie hatte ein Gericht bis jetzt beurteilt, wann Menschen mit einer psychischen Erkrankung Sterbehilfe in Anspruch nehmen dürfen. Das Gesetz hat diese Frage bislang nicht geregelt.

Das wirft ihr die Anklage vor

Die Staatsanwaltschaft wirft Preisig vor, den Sterbewunsch der Patientin erfüllt zu haben, obwohl Zweifel an deren Urteilsfähigkeit bestanden. Preisig hatte sich zwar um ein Gutachten bemüht, fand aber keinen Psychiater oder Neurologen, der die Frau beurteilt hätte. Trotzdem wollte sie ihr die Freitodbegleitung nicht verwehren. «Sie verwendete die urteilsunfähige Patientin in höchstpersönlichem Idealismus als schuldloses Tatwerkzeug», heisst es in der Anklage.

Sie stützt sich dabei auf ein Gutachten des forensischen Psychiaters Professor Marc Graf von der Basler Universitäts-Pschiatrie. Aufgrund ihrer Patientenakten kam er zum Schluss, dass die depressive Seniorin nicht mehr urteilsfähig war.

Das sagen die Zeugen

Ein erfahrener Pfleger, der sich acht Monate lang um die Frau kümmerte, berichtet von unerträglichen, chronischen Schmerzen, an denen die Seniorin litt. «Sie war Stammgast im Spital, ging von Arzt zu Arzt», sagte er vor Gericht. Keine Therapie habe ihr Leid gelindert. «Hundert Mal hat sie gesagt, dass sie mit diesen Schmerzen nicht weiterleben will. Der Tod war für sie eine Erlösung.» Als sie den Termin bei Eternal Spirit bekam, habe sie entspannt gewirkt. «Sie wusste ganz genau, was sie will und was nicht.»

Auch Forensiker Marc Graf sagte in der Befragung, dass sie sich der Endgültigkeit ihrer Entscheidung bewusst war.

Gerichtspräsident Andreas Spindler hielt ebenfalls fest, dass auch mental angeschlagene Personen das Grundrecht haben, über ihr Leben und ihren Tod zu entscheiden. Aber war die Frau noch urteilsfähig? Graf zufolge stand die Sterbewillige aufgrund ihrer somatischen Beschwerden unter dem Einfluss von Psychopharmaka, die ihre Wahrnehmung stark beeinflussten.

Der Psychiater des Altersheims, in dem die Verstorbene zuletzt wohnte, sah keinen Hinweis auf eine Urteilsunfähigkeit bei der Seniorin. Sie sei klar im Kopf gewesen trotz ihrer Symptome.

Die Urteilsverkündung des Baselbieter Strafgerichts ist auf den 9. Juli angesetzt.

