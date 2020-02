Polizei beschlagnahmt nach Vergewaltigung Video

Einen Tag nach dem schrecklichen Verbrechen zeigen sich Anwohner der Elsässerstrasse betroffen von der Tat. Ein Verkäufer eines indischen Supermarkts erzählt 20 Minuten, dass der Laden, in dem er arbeite, mit Kameras ausgestattet sei. Nachdem am Samstag eine Frau um 7.20 Uhr morgens auf dem Heimweg vor ihrer Tür an der Elsässerstrasse vergewaltigt wurde, sei bei ihm die Kriminalpolizei vorbeigekommen und habe Videomaterial beschlagnahmt. «Sie haben mir nicht gesagt, was passiert ist. Es ist schon öfters vorgekommen, dass hier auf der Strasse in unserem Quartier etwas vorgefallen ist», so der Verkäufer.

«Habe Videokameras installiert»

Ein Inhaber eines Dönerladens ist entsetzt über die Tat in seiner direkten Nachbarschaft. Er sagt, dass die Polizei im Quartier schon oft angerückt sei: «Man weiss nie genau, was hier passieren wird. Man könnte zusammengeschlagen oder ausgeraubt werden, deswegen haben wir jetzt seit Kurzem bei uns im Laden eine Überwachungskamera installiert.»

In seinen Augen ist die Nähe zur französischen Grenze problematisch. Von hier aus komme jedermann einfach über die Grenze. «Die Leute sind schnell hier und kurze Zeit später verschwinden sie wieder in Frankreich», sagt er.

