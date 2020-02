«Die Kinder waren bei mir zum Spielen»

«Ich bleibe jetzt einfach zu Hause», sagt die Dame am Telefon. Die 71-Jährige wohnt in der Nachbarschaft der Kindertagesstätte Neumatten in Riehen und hatte am Donnerstag direkten Kontakt mit betroffenen Kindern. Stunden bevor bekannt wurde, dass eine Betreuerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. «Sie waren bei mir zum Spielen», erzählt die 71-Jährige. Ihre Nachbarin hatte die Kinder für ihre Schwester von der Tagesstätte abgeholt.

Jetzt ist die Rentnerin sehr verunsichert. «Ich habe die Hotline angerufen, aber da kam ich nicht durch. Jetzt hat mir der Hausarzt geraten, die nächsten neun Tage nicht unter die Leute zu gehen. Jetzt muss ich einfach abwarten.» Die Pensionärin ist selbst ehemalige Leiterin einer Kindertagesstätte. Sie hätte die Kita schon früher geschlossen, sagt sie. Lebensmittel habe sie ausreichend zu Hause. Und sonst helfen die Nachbarn. «Sie stellen mir, was ich brauche, in den Briefkasten», erzählt sie.

Weitere Nachbarn zeigen sich unbeeindruckt

Am Freitagmorgen schien die Stimmung vor Ort dagegen entspannt zu sein. «Ich habe deswegen nicht mehr Angst», sagt eine Seniorin aus der Nachbarschaft. «Ich sehe das Risiko, als ältere Person an einer normalen Grippe zu sterben, höher», zeigt sich auch eine andere Frau unbeeindruckt. Auch andere Nachbarn, die am Freitag rund um die Kita anzutreffen waren, zucken nur mit den Schultern und sehen keinen Grund zur Panik. In der Tagesstätte selbst hält ein Mitarbeiter die Stellung. Er darf jedoch keine weiteren Auskünfte geben.

