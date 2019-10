«Die Passagiere flogen durch den Bus»

Am Montagmorgen ist in Basel beim Wettsteinplatz ein Bus der Linie 34 der Basler Verkehrsbetriebe verunfallt. Meherere Personen sollen dabei verletzt worden sein. «Der Bus fuhr schnell in den Kreisel», erzählt ein Leser-Reporter, der sich im Bus befand. Als ein Auto gekommen sei, habe der Fahrer eine Vollbremsung vollzogen.

«Die Passagiere flogen praktisch durch den vollbesetzten Bus», erzählt der Leser. Er selber sei neben einer Scheibe gesessen, die zu Bruch gegangen sei. «Ein Glasregen prasselte auf mich nieder», berichtet der Mann. Während er selber mit kleineren Schrammen davongekommen sei, habe ein anderer Passagier eine Platzwunde am Kopf erlitten. Es seien zwei Krankenwagen vor Ort.

BVB bestätigen Zwischenfall

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) bestätigen auf Anfrage, dass es zu einem Vorfall gekommen ist. Sie nannte aber keine Details und verwies auf die Kantonspolizei Basel-Stadt. Diese war für 20 Minuten noch nicht zu erreichen.

Zweiter Vorfall in zwei Tagen

Erst am Sonntag war in der Margarethenstrasse in Basel um 11 Uhr ein Tram der Linie 2 mit einem Bus der Linie 36 kollidiert. Der Bus wurde gegen einen parallel fahrenden Personenwagen geschoben. Der Unfall forderte 17 Verletzte.

Update folgt...

(las)