Nach dem Alarmaufgebot hatten es die beiden Feuerwehrleute eilig und wollten so schnell wie möglich beim Magazin einrücken. In ihren Autos, einem VW Golf und einem BMW, fuhren sie dicht hintereinander und liessen sich auf dem geraden Abschnitt vor der Bahnhofunterführung in Rheinfelden dazu hinreissen, einen Gelenkbus zu überholen.

In diesem Augenblick nahte ein Auto aus der Gegenrichtung. Der Busfahrer erkannte die Gefahr und bremste sofort ab. Dem Golf reichte es gerade noch zurück auf seine Spur, der BMW kam zu spät und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto und dem Bus. Verletzt wurde niemand, der Unfall hat aber gravierende Folgen für die beiden Feuerwehrmänner. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte beide und kassierte noch an Ort und Stelle ihre Führerausweise.

In ihrer Mitteilung vom Mittwoch hält die Kapo fest: «Trotz des alarmmässigen Aufgebots waren sie als Lenker ihrer Privatautos nicht berechtigt, von den Verkehrsregeln abzuweichen.»

Standpauke vom Kommandanten

Marc Leber, der Kommandant der beiden 25-Jährigen, hat gar keine Freude am Zwischenfall. «Wenn ihr einrückt, seid ihr Zivilpersonen, es gelten die normalen Regeln», das sage er seinen Leuten immer wieder. Auch wenn im Brandfall eine rasche Einsatzbereitschaft der Feuerwehr im Interesse der Bevölkerung ist, mahnt Leber, der beruflich Staatsanwalt ist, zur Vorsicht. «Die paar Sekunden sind nicht entscheidend.»

Mit den beiden Verkehrssündern, werde es nochmal eine Aussprache geben, sagt Leber. «Die müssen jetzt Lehrgeld zahlen.» Er hoffe auch, dass der Unfall und die Folgen Signalwirkung hätten.

Leber, der auf über 30 Jahre Feuerwehr-Erfahrung zurückblicken kann, mahnt auch bei Blaulichtfahrten zur Vorsicht. «Ich halte mich auch dann immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung», sagt er. Denn mit einem Unfall unterwegs zu einem Brand wäre niemandem geholfen.

(lha)