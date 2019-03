«Die warten darauf, sich mit jemandem anzulegen»

«Das passiert jedes Wochenende in Basel. Oft sind es junge Männer, die nur darauf warten, sich mit jemandem anlegen zu können», berichtet Leser Sven. Auf die Veröffentlichung der Videos von Schlägereien vor den Basler Clubs Balz und Vice haben sich mehrere Leser gemeldet und berichten von einschlägigen Erlebnissen im Ausgang. Solche Bilder zementieren auch den Ruf Basels als Gewaltmetropole der Schweiz.

Bei der jüngsten Schlägerei vor dem Vice Club an der Heuwaage konnte erst die Polizei die Situation beruhigen. Einsätze sind dort keine Seltenheit: «Es ist ein Brennpunkt», sagt Polizeisprecher Martin Schütz. Er bestätigt den Einsatz am Sonntagmorgen. Dabei wurden mehrere Personen kontrolliert, zu Festnahmen kam es allerdings nicht.



Die Auseinandersetzung vor dem Vice Club an der Heuwaage. (Video: Leser-Reporter)

Das Einsatzelement Brennpunkte – so heisst sinnigerweise die rasche Eingreiftruppe der Kantonspolizei – ist am Wochenende im Dauereinsatz. Heuwaage, Steinentorstrasse, Theaterplatz: die zentralen Brennpunkte liegen nah beieinander. «Es halten sich dort viele Personen auf, die tweilweise auch viel Alkohol konsumieren. Das senkt Hemmschwellen und fördert aggressives Verhalten», so Schütz.

Seit Jahren Schwerpunkte

Was an einem «normalen» Wochenende so anfällt, ist schwer eruierbar. Eine Statistik zu Einsätzen nach Örtlichkeiten führt die Kantonspolizei nicht. Aber gerade weil diese Orte notorisch bekannt sind, bilden sie seit Jahren Schwerpunkte bei der Präsenz. Auch die Jugend- und Präventionspolizei, die normalerweise in Zivil patroulliert und in stetem Dialog mit ihrer Kundschaft steht, ist regelmässig vor Ort.

Wenn man «zur falschen Zeit am falschen Ort» sei könne es jeden erwischen, sagt Sven. Der 33-Jährige sei so erst vor zwei Wochen in einem Club in eine Schlägerei geraten. «Ich hatte Glück und wurde nicht ernsthaft verletzt dabei», erzählt er.



Ende Februar eskalierte die Situation vor dem Balz Club (Video: Leser-Reporter)

