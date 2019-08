«Dieses provokative Abstellen ist unnötig»

«Korrekt parkieren gilt für alle, auch wenn man einen schicken Tesla fährt», findet Leser-Reporter Marco*. Am Sonntagnachmittag hat er von seiner Wohnung aus gesehen, wie ein Alarmpikett-Tesla der Basler Kantonspolizei beim Voltaplatz auf einem Gehweg parkierte, obwohl genügend freie Parkplätze vorhanden gewesen seien. «Ich sah einen Polizisten mit etwas, das wie ein Ordnungsbussenblock aussah, der sich dann vom Fahrzeug entfernte.»

Auf jeden Fall haben es nicht den Eindruck gemacht, als sei der Einsatz sehr dringlich gewesen. Kein Blaulicht, keine Verstärkung und erst recht kein Sonderkommando. «Dieses provokative Abstellen dieses viel diskutierten Luxus-Blaulicht-Fahrzeugs ist völlig unnötig», findet er.

Der Polizist, den der Leser beobachtet hatte, ging allerdings nicht Parkbussen verteilen. Der Sprecher der Kantonspolizei Toprak Yerguz erklärt: «Das Alarmpikett der Kantonspolizei der Basel-Stadt steht in der Regel dann im Einsatz, wenn es aufgeboten wird oder das Team selbst eine Feststellung macht.» Weshalb die Polizei im konkreten Fall gerufen wurde, konnte Yerguz auf Anfrage nicht bekannt geben. Er betont aber: «Das Alarmpikett-Team macht keine gewöhnlichen Verkehrskontrollen.»

Alarmpikett muss notfallbereit parkieren

Und grundsätzlich gelten für die Polizei etwas andere Regeln beim Parkieren wie für Normalsterbliche. «Da das Alarmpikett jederzeit für Notfälle einsatzbereit sein muss, werden die Fahrzeuge auch in nicht dringlichen Fällen in umittelbarer Nähe so abgestellt, dass sie schnell abfahren können», erklärt Yerguz. Dann könne es zu solchen Situationen wie auf dem Bild des Lesers kommen. Selbstverständlich würden die Polizisten darauf achten, dass das Fahrzeug so abgestellt wird, dass es keine Behinderung darstellt.

*Voller Name der Redaktion bekannt.

