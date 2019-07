«Ich hatte Angst, dass mir einer an die Gurgel geht»

Vreni Meier* ist es noch immer etwas peinlich: «Nie ist mir so etwas passiert – und jetzt das», erzählt die 79-Jährige. Die Baselbieterin, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, lässt die Geschichte nicht los.

Umfrage Wurden Sie auch schon das Opfer eines solchen Betrugs? Nein, Unbekannte kommen mir nicht ins Haus.

Ja, leider wurde ich überrumpelt.

Ich möchte nur das Resultat sehen.

Das Schalterpersonal von Banken ist sensibilisiert für Betrugsdelikte. Verschiedene Maschen wie der Enkeltrick oder falsche Polizisten sind seit Jahren bekannt. Die Basellandschaftliche Kantonalbank hat eine Reihe von Vorsichtsmassnahmen implementiert, die dazu beitragen sollen, dass solche Betrugsfälle gar nicht erst zum Vollzug kommen.



Wie Sprecher Thomas Staffelbach auf Anfrage erklärte, liegt der erste Schritt bereits in der Schulung der Mitarbeiter auf die Betrugs-Thematik. Bei Verdachtsmomenten werde zudem konkret nachgefragt: «Bei aussergwöhnlichen Beträgen, die am Schalter abgehoben werden, werden die Kunden durch unsere Mitarbeiter darauf angesprochen», so Staffelbach. Zudem seien an den Schaltern Flyer ausgestellt, welche zusätzlich zur Sensibilisierung - auch bei den Kunden - beitragen sollen. Zum konkreten Fall von Vreni Meier* konnte sich die Bank nicht äussern.



Vor ein paar Wochen machte sie eine Freundin auf einen Artikel aufmerksam. Die Vorkommnisse, die darin geschildert wurden, glichen aufs Haar dem Betrugsfall, den Meier selbst erlebt hatte. «Nur leider», so die 79-Jährige, «hatte ich nicht so viel Glück».

Die Baselbieterin wurde nämlich das Opfer eines Handwerker-Betrugs. Für ein paar Meter Dachrinne, knöpften ihr osteuropäische Gauner 17'500 Franken ab.

«Erst wollten sie die Dachrinnen nur reinigen», erinnert sich die Frau. Anfangs März hatten die Handwerker bei ihr an der Tür geklingelt und ihr ein günstiges Angebot gemacht. Kaum machten sich die Männer ans Werk, hiess es, die Dachrinne sei kaputt und müsse ersetzt werden. «Wir einigten uns darauf, dass sie angeblich verrostete Rinne für 280 Franken pro Meter ersetzt würde», so Meier. Total hätte sie der Ersatz 5600 Franken gekostet.

«Ich habe auf einen schriftlichen Vertrag bestanden.»

Den Vertrag unterschrieb die Senriorin bereitwillig, nicht ohne aber auf eine detaillierte Rechnung zu bestehen, wie sie betont.

Eine Rechnung bekam die Frau nie zu Gesicht. Stattdessen erwartete sie am Folgetag, als die Handwerker wiederkamen, eine böse Überraschung. «Einer der Männer schnappte sich von meinem Küchentisch einen Zettel und notierte darauf einen Betrag von 35'000 Franken. Ich dachte, der spinnt!», so Meier. «Das zahle ich nicht», sagte sie den Männern.

Zu dritt standen die Handwerker in ihrer Küche und besprachen sich. Daraufhin bedrängten sie die Seniorin, warum sie nicht zu zahlen gedenke. Da bekam sie es mit der Angst zu tun.

«Ich dachte, vielleicht geht mir noch einer an die Gurgel, bis ich mit dem Geld herausrücke!»

Bis auf 17'500 Franken senkten die Männer den Preis. «Sie besassen sogar die Frechheit, die Summe nachträglich auf dem unterschriebenen Vertrag zu notieren», erzählt die 79-Jährige. Völlig eingeschüchtert fuhr sie mit den drei Osteuropäern zur nächsten Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Dort hob sie die Summe ab, ohne dass der Angestellte am Schalter Verdacht schöpfte. «Ich behauptete, das Geld sei für die Steuern», so Meier.

Die 79-Jährige zögerte nicht lange, den Vorfall bei der Polizei zu melden. Samt Vertrag machte sie sich auf den Weg zum nächsten Posten, wo der Fall protokolliert wurde. Schon dort beschied man ihr, dass sie sich keine grossen Hoffnungen machen solle.

Roland Walter, Sprecher der Baselbieter Kantonspolize, bestätigt, dass eine Anzeige gegen Unbekannt erfasst wurde. Auch er ist wenig zuversichtlich, dass die Seniorin ihr Geld je wieder sieht:

«Sobald das das Geld bezahlt ist, ist die Sache praktisch gelaufen»



Ausserdem operierten die Täter in einer rechtlichen Grauzone. Beim geringsten Verdacht sollte die Polizei eingeschaltet werden. Auch solle man sich davor hüten, solche Abmachungen für handwerkliche Dienstleistungen an der Haustüre abzuwickeln, so Walter.

*Name geändert

(jes)