Wen hat der bekiffte Junglenker angerufen?

Allzu lange dürfte der Junglenker den Führerausweis noch nicht gehabt haben, als er am Montagmorgen um 8 Uhr auf der Seewenstrasse in Duggingen verunfallte. Aus noch unklaren Gründen geriet er kurz nach der Seewental-Garage auf die Gegenfahrbahn und räumte an der Böschung mehrere massive Holzpfosten ab.

Der beim Lenker durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Den Führerausweis, den er ohnehin erst auf Probe hatte, musste er umgehend abgeben. Am Auto entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

Polizei fotografiert ihn beim Telefonieren

Der 18-Jährige wurde zudem an die Staatsanwaltschaft Baselland verzeigt. Ganz schön viele schlechte Nachrichten auf einmal, die der junge Mann am Montagmorgen seinen Erziehungsberechtigten überbringen musste. Die Vermutung liegt nahe, dass der Anruf, bei dem er während der Unfallaufnahme fotografiert wurde, ihnen galt. Die Polizei konnte dazu aber auf Anfrage keine genaueren Angaben machen.

(20 Minuten)