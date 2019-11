«E. war ein grossherziger Mensch»

Die Basler Aleviten trauern: Drei Mitglieder der Gemeinschaft haben beim Horror-Crash am Mittwoch bei Effingen AG ihr Leben verloren. Bei den Opfern handelt es sich um das Ehepaar N. E.* (55) und E. E.* (64) sowie B. K.* (42). Letzter soll den roten Peugeot gefahren haben, als der Porschefahrer S. B.* (45) das Auto in einen Lastwagen drängte.

Aleviten

Das Alevitentum ist eine vor allem in der Türkei verbreitete Glaubensrichtung des Islam. Etwa 15 Prozent der türkischen Bevölkerung sind alevitisch. Humanismus und Universalismus sind prägend für den alevitischen Glauben. Verbote und Gebote des Korans werden von ihnen nicht anerkannt, es gibt denn auch Aleviten, die ihre Konfession nicht einmal dem Islam zuordnen. Gewaltfreiheit und Toleranz sind zentrale Werte der Glaubensgemeinschaft, in der auch Mann und Frau gleichberechtigt sind. In der Nordwestschweiz leben Schätzungen zufolge etwa 15'000 Aleviten.

Familie E. und K. stammen aus Doganpinar in der türkischen Provinz Dersim und sind eng miteinander verwandt. Am Donnerstag wurde beim Alevitischen Kulturzentrum beider Basel ein privater Trauerempfang abgehalten. Weit über 100 Trauernde kamen, um den Familien ihre Anteilnahme bei Schwarztee und Halva (Anm. d. Red.: Eine Süssspeise) mitzuteilen. 20 Minuten durfte dabei sein.

E. als Brückenbauer zwischen den Kulturen

Beim Tee sprachen Nahestehende mit 20 Minuten über die Opfer. So etwa Kemal Avyüzen. Er arbeitete 17 Jahre lang mit dem 64-jährigen E. zusammen im Coop Oberwil BL. «Er wäre im Juli nächstes Jahr pensioniert worden», sagt er. Seit 40 Jahren seien die beiden Familien befreundet. E. war denn auch Götti seines Sohnes Deniz. «Er war ein sehr pflichtbewusster, sozialer und grossherziger Mensch», sagt der 21-Jährige. «Er war human in jedem Sinn und auch ein Brückenbauer zwischen den Kulturen.»

E. lebte seit Jahrzehnten in Oberwil, wo er schon seit den 1980er-Jahren arbeitete. Einst beim Discounter Waro und nach dessen Übernahme 1989 bei Coop. Freunde beschreiben ihn denn auch als sehr loyalen Menschen.

Kinder hinterlassen

Der 42-jährige B. K. war wie das Ehepaar E. in der alevitischen Community ebenfalls sehr stark verankert. Sein Vater ist ein Mitgründer des Alevitischen Kulturzentrums beider Basel, wo die Trauerfamilien am Donnerstag Verwandte und Freunde empfingen, und amtet dort auch als Gebetsführer.

Sein Sohn B. war ein passionierter Fussballer und stand dem SC Münchenstein nahe, der aufgrund der Tragödie seinen für Samstag geplanten Jahresanlass verschoben hat. Der Sprecher der Alevitischen Gemeinschaft Basel Hasan Kanber beschreibt K. als «offenen und kommunikativen Menschen». K. hinterlässt eine Ehefrau und Tochter, das Ehepaar E. Das Ehepaar E. hinterlässt zwei Söhne, eine Tochter und einen Enkel.

Die Leichname sollen baldmöglichst in die Türkei überführt werden. Wann die Beerdigung stattfindet, ist unklar. Die Opfer seien noch nicht freigegeben worden. Am Donnerstagnachmittag waren die Angehörigen bei der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, die die Ermittlungen im Fall führt.

*Namen der Redaktion bekannt

(qll/lha)