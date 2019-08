«Echt jetzt, muss man Pferdekot aufnehmen?»

«Ächt jetzt? Im Wald muess me Rössligaggi ufnäh?» Ein Mitglied der Hundefreundegruppe wusste zunächst nicht, ob es sich um einen Scherz handelt, als sie im Allschwiler Wald auf den «Robihorse» stiess, der an einem Baum angebracht war. Das Foto der Pferdekot-Sammelstelle postete sie danach in der populären Facebookgruppe Hundefreunde Baselland und Basel-Stadt.

Schenkt man dem Bild Glauben, muss in Allschwil seit neustem Pferdekot eingesammelt und korrekt entsorgt werden. Der «Robihorse», den das Mitglied fotografierte, steht unweit der Hundesport-Anlage. Robihorse-Säcke seien bei der Post oder bei der Gemeinde Allschwil zu beziehen, ist dem Aushang zu entnehmen.

Gemeinde war ahnunglos

Bei der Allschwiler Gemeindeverwaltung weiss allerdings niemand von solch einer Entsorgungsstelle – geschweige denn von irgendwelchen Säcken, die bei ihnen bezogen werden könnten. «Die Gemeinde Allschwil hat dieses Plakat weder aufgehängt noch Kenntnis davon», erklärte Andreas Meyer, Leiter der Abteilung Sicherheit, gegenüber der «Basler Zeitung».

Derweil fragen sich in der Facebook-Gruppe der Hundefreunde die Mitglieder spasseshalber, wie so eine Entsorgung aussehen soll: «Muss man dann Schaufel und Besen Ritter-like mit auf den Ausritt nehmen?» Das sei nicht mit der Kotentsorgung von Hunden zu vergleichen: «Man muss mit Werkzeug und Sack vom Pferd herunter- und dann wieder hinaufsteigen. Das ist nicht dasselbe, wie wenn man sich kurz bückt und schnell etwas vom Boden aufnimmt.» Manche vermuten darum, dass es ein Trick eines Bauers sein könnte, der mehr Dünger benötige.

Behörden machtlos gegen solche Spässe

In der regionalen Facebook-Gruppe trifft man auch auf ein zweites Plakat, das angeblich von der Gemeinde Allschwil ausgestellt wurde. «Hier entsteht ein geteerter Parkplatz mit Stromanschluss für E-Fahrzeuge», steht auf einem weiteren Aushang, der im Wald hinter dem Parkplatz des Hundesports angebracht wurde. Über der gross gedruckten Mitteilung prangt auch das Gemeindewappen.

Auch hier zeigt sich die Gemeinde überrascht von ihrem angeblichen Vorhaben: «Der Platz, an dem die E-Fahrzeug-Tanke eingerichtet werden soll, kommt den Sachverständigen aufgrund des Fotos nicht im Entferntesten bekannt vor», meint Andreas Meyer, Leiter der Abteilung Sicherheit. «Vermutlich wollte jemand besonders lustig sein. Wir hingegen finden das alles andere als lustig», wird er von der BaZ zitiert. Trotzdem seien die Behörden dagegen machtlos, denn eine Anzeige gegen unbekannt sei im Rahmen des Gemeindereglements nicht möglich. Es bleibe zu hoffen, dass die Waldgänger die Plakate als Scherz zu intepretieren wüssten.

