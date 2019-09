Mamis suchen ihre 13- und 16-jährigen Töchter

Seit Freitag kursiert auf Facebook eine private Vermisstmeldung zweier Mütter aus der Region Basel, die auf der Suche nach ihren Töchtern im Alter von 16 und 13 Jahren sind. Die Mädchen seien nach der Schule nicht nach Hause gekommen und seither unauffindbar. Offenbar seien sie mit einem 50-jährigen Mann auf dem Weg nach Berlin, wie es heisst. Der Post wurde bereits über 2700 mal geteilt und mehr als 200 mal kommentiert.

Die Behörden sehen solche Aufrufe jedoch kritisch. Die Basler Polizei rät sogar ausdrücklich davon ab, wie die «bz Basel» schreibt. «Im Gegensatz zu Privatpersonen hat die Polizei weitergehende Möglichkeiten», zitiert die Zeitung das Justiz- und Sicherheitsdepartement.

Aufruf kann kontraproduktiv sein

Weiter verweist die «bz» auf ein SRF-Interview mit Gabriele Berger von der Berner Kriminalpolizei. Gemäss Berger kann so ein Aufruf die Vermissten gar vor einer Rückkehr abschrecken, weil sich die Betroffenen aus Scham nicht melden.

Laut Berger besteht auch das Risiko, dass die Angehörigen mit einer Flut von meist unbrauchbaren Hinweisen überschwemmt werden. Das bringe sie auf eine «Achterbahn von Hoffnung und Enttäuschung» und sei eine «schmerzhafte und kontraproduktive Erfahrung». Zudem warnt Berger davor, dass die Posts im Internet lange einsehbar bleiben und die Ausreisser Jahre später einholen können.

Polizei veröffentlicht nur in «dringlichen Fällen»

Wieso haben die Behörden ihrerseits keinen Aufruf gestartet? «Vermisstenaufrufe ohne strafrechtlichen Hintergrund werden erst veröffentlicht, wenn eine besondere Dringlichkeit besteht oder die zuvor eingeleiteten Schritte keine Ergebnisse gebracht haben», schreibt die «bz».

Vor allem nützlich sind solche polizeilichen Aufrufe bei Kindern und an Demenz erkrankten Personen, so Berger im SRF. Ihnen sehe man nicht an, dass sie Hilfe brauchen.

(las)