«Unser erstes Date begann bei dieser Telefonkabine»

Sara Erni (44) erinnert sich gerne an die Telefonkabinen am Basler Barfüsserplatz. Viele Verabredungen mit Freundinnen und auch Dates in den 90er-Jahren haben dort ihren Anfang genommen. Diese Woche werden die Kult-Kabinen am Barfi abgebaut.

Eigentlich war es ihr wichtig, pünktlich zu kommen. Manchmal reichte es der jungen Frau aber nicht, rechtzeitig aus dem Haus zu gehen. «Ich habe dann einfach auf die Nummer der Telefonkabine angerufen und gewartet, bis jemand abgenommen hat», erzählt Erni.

Manchmal habe sie mehrmals anrufen müssen, bis jemand abgenommen hat. «Aber irgendwie hat es immer geklappt, dass ich jemanden am Hörer hatte», sagt sie. «Dann habe ich die Person am anderen Ende gebeten, meine Verabredung zu suchen und ans Telefon zu holen», so Erni. Das habe immer sehr gut geklappt.

«Man wusste nicht, was daraus noch werden könnte»

Erni ist sich sicher: «Dadurch hatte ich einen Bonus bei meinen Verabredungen, weil ich gezeigt habe, dass es mir wichtig ist. Schliesslich wusste man ja auch nicht, was sich daraus noch entwickeln könnte». Sowohl ihre Verabredungen als auch die Personen, die den Anruf entgegengenommen haben, hätten jeweils positiv reagiert. Ihren heutigen Partner hat Erni aber weit weg von der Telefonkabine kennen und lieben gelernt.

Miria Fernandes (29) hingegen hat ihren Partner vor knapp einem Jahr bei der Telefonkabine zum ersten Mal getroffen – offline zumindest. «Er hat mir gesagt, was er an hat, damit wir uns schnell erkennen», so Fernandes. Die Telefonkabine sei schon früher immer ihr Treffpunkt gewesen. «Als Kind habe ich von dort aus auch zu Hause angerufen.»

«Für uns ist es ein besonderer Ort»

«Mein Freund und ich haben uns zu unserem ersten Date an der Telefonkabine verabredet. Das war im März 2015. Mittlerweile haben wir einen einjährigen Sohn», schreibt Leserin Anna Baron.

«Bei diesen Telefonkabinen habe ich mich ab 1982 immer wieder mit den netten Mädchen getroffen», schreibt ein Leser. Doch dabei blieb es nicht: Eine von ihnen heiratete er im Jahr 1985 und ist heute noch mit ihr zusammen. «Wir wussten immer, dass dieser Ort für uns ein besonderer Ort ist», sagt er. Einen anderen Treffpunkt habe es auch nach der Hochzeit nie gegeben.

Kabinen kommen ins Museum

Am Montagabend, 19. August wurde mit der Demontage des Kult-Treffpunkts begonnen und die Telefone entfernt. Frühestens am Mittwoch werden die Kabinen dann Stück für Stück demontiert und dokumentiert, damit sie im Historischen Museum Basel wieder zusammengesetzt und ausgestellt werden können.

