Am Mittwoch um 9.30 Uhr wurde der 31-Jährige bei der Basler Kantonspolizei auf der Clara-Wache vorstellig. In Begleitung von Familienangehörigen hat sich der Portugiese gestellt. «Er ist freiwillig zur Polizei gegangen», sagt eine Person aus dem Umfeld des Mannes. Er wird verdächtigt, am 1. Februar an der Vergewaltigung einer Frau in der Elsässerstrasse beteiligt gewesen zu sein. Die Tat ereignete sich im Morgengrauen im Freien.

Die Basler Staatsanwaltschaft suchte seither nach zwei Männern, bei denen es sich gemäss Angaben des Opfers um Portugiesen handeln soll. Neben dem 31-Jährigen soll ein 17-Jähriger an der Tat beteiligt gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstagmorgen die Festnahme des 31-jährigen Tatverdächtigen. Nach dem zweiten Tatbeteiligten, bei welchem es sich mutmasslich um einen Jugendlichen handeln soll, wird nach wie vor gefahndet. Gemäss Informationen von 20 Minuten hält sich der Teenager bei seiner Familie in Portugal auf.

Wie 20 Minuten weiter weiss, soll der 31-Jährige, für den die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt, den Tatvorwurf bestreiten. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

