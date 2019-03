Der siebenjährige Ilias M.* wurde am Donnerstag von einer 75-jährigen Frau niedergestochen. Der Fall schlug hohe Wellen. Wie gross die Anteilnahme ist, zeigte unter anderem der Trauermarsch vom Samstag, an dem mehrere Tausend Menschen teilnahmen. Die Trauer ist auch auf Social Media allgegenwärtig. Familienangehörige, Politiker, Musiker, Influencer und weitere Betroffene bekunden ihr Beileid.

Da der Schüler laut dem kosovarischen Konsulat in Zürich eine kosovarische Staatsbürgerschaft hatte, gab der kosovarische Aussenminister Behgjet Pacolli dem Konsulat die Anordnung, der Familie beizustehen. So besuchte Visar Rrecaj, stellvertretender Leiter des kosovarischen Konsulats in Zürich, die betroffene Familie am Freitag in Basel. «In ihrer tiefsten Trauer hat sie mich dennoch empfangen. Neben den Eltern waren auch viele andere Familienangehörige da, um sie zu unterstützen. Im Gespräch erklärten mir die Eltern, dass sie nie mit jemandem Ärger gehabt hätten und somit einen Racheakt auszuschliessen sei. Auch rassistische Hintergründe schlossen sie aus. Für die Familie steht fest: Ihr Sohn war schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort.» Weiter habe die Familie angegeben, dass Ilias «ein ruhiges und zufriedenes Kind, ein wahrer Engel, gewesen» sei.

Präsident äussert sich

Obwohl er seit drei Jahren für das Konsulat tätig sei und verschiedene Fälle begleitet habe, sei dieser anders: «Die Familie weinte, ich weinte. Dieser Fall hat mein Herz berührt. Ich werde diesen Fall, solange ich lebe, nie vergessen können.» Er sei selbst Vater von drei Kindern. «Ich wünsche keinem – egal, welcher Nationalität – dass er so etwas erlebt. Ich stehe immer noch unter Schock.» Im Namen des Konsulats und der Republik Kosovo habe er der Familie jegliche Unterstützung zugesagt. Diese sei sehr dankbar gewesen.

Auch sein Chef, Islam Spahija, erklärte: «Es ist ein tragisches Ereignis. Der Schmerz hat alle Bürger der Schweiz vereint.» Auch der kosovarische Präsident, Hashim Thaci, meldete sich am Freitag zu Wort. Die Tat habe ganz Kosovo und die Schweiz erschüttert. «In diesen schweren Stunden teile ich den Schmerz der Familie M. Ganz Kosovo und die ganze Schweiz werden für ihn beten.»

«In jedem freudigen Moment wird jemand fehlen»

Auf Facebook drücken auch verschiedene Familienangehörige ihren Schmerz aus. So schreibt ein Onkel: «Ach mein Neffe, schlimmere Nachrichten als heute hat dein Onkel bisher nicht erhalten. So Gott will, hat er dich zu den Blumen im Paradies gebracht. Mein Liebster, meine Seele.» In einem weiteren Post folgt ein Gedicht. So heisst es etwa: «In jedem freudigen Moment wird jemand fehlen. Und mit Tränen in den Augen denke ich daran, dass du nicht mehr lebst.»

Eine Tante schreibt: «Diese schreckliche Tat, bei der Ilias sein Leben verlor, hat uns alle schockiert. Ruhe in Frieden, Tantes Engel, Licht des Paradieses.»

*Name der Redaktion bekannt

(qll)