«Er war ein Vorbild», sagt Guy Morin. Der ehemalige Basler Regierungsrpräsident (Grüne) war ein langjähriger Freund und Weggefährte von Martin Vosseler. Der bekannte Basler Arzt und Umweltaktivist ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Basel tragisch ums Leben gekommen.

Kompromisslos und konsequent wie kaum ein anderer habe sich Vosseler für den Umweltschutz und den Frieden eingesetzt, sagt Morin. «Ohne ihn wäre ich gar nie in die Politik gekommen.» Morin begegnete Vosseler erstmals 1983 als er noch Medizinstudent war und engagierte sich sogleich mit ihm in der Schweizer Sektion der internationalen Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkriegs. 1985 reiste er mit Vosseler mit dem Schiff nach Oslo, wo die Organisation den Friedensnobelpreis in Empfang nehmen konnte.

Kompromissloser Kampf für seine Anliegen

Morin begann seine politische Karriere im Grossen Rat gemeinsam mit Vosseler 1988. Vosseler kehrte der Politik aber bereits nach einem halben Jahr den Rücken. Vosseler war zu konsequent für den kompromissorientierten Politbetrieb. Mit seinem radikalen Engagement politisierte er dafür andere. «Er wird ganz vielen Menschen fehlen», sagt Morin.

Morin revanchierte sich später als Regierungsrat in Amt und Würden bei Vosseler mit grossen Empfängen, wenn er von seinen Reisen zurückkehrte. 2007 durfte er sich nach der Atlantik-Überquerung mit dem Solarkatamaran Sun21 ins goldene Buch der Stadt eintragen. «Das schuldete ich ihm», sagt Morin.

Auch Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan trauert um Martin Vosseler.

(lha)