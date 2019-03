«Es zählt jede Minute, um das Tier zu retten»

Wenn eine Aue (weibliches Schaf) trächtig ist und viel Wolle hat, kann es sein, dass sie nicht mehr aus eigener Muskelkraft aufstehen kann, wenn sie einmal am Boden liegt. In einem Video, das derzeit auf Facebook viral geht, rät der aus Muttenz stammende Tierarzt Benjamin Möller, den Tieren zu helfen.

Umfrage Wussten Sie, wie gefährlich die Rückenlage für Schafe sein kann? Ja, das weiss doch jeder.

Ich dachte, das gilt nur für Schildkröten.

Nein, ich hatte keine Ahnung.

«Im schlimmsten Fall kann die Situation für das Schaf tödlich enden, wenn es liegen bleibt», sagt Möller gegenüber 20 Minuten. Weil die Gebärmutter und andere Organe auf die Lunge und die Blutgefässe an der Wirbelsäule drückten, könne das Tier einen Kreislaufkollaps erleiden.

Tollpatschigkeit ist Schuld

«Die Tiere sind tollpatschig und haben manchmal einfach Pech», so Möller. «Vielleicht geniesst die Aue gerade die Sonne oder versucht, sich am Boden den Rücken zu kratzen.» Eine falsche Bewegung genüge dann, um sie in die gefährliche Situation zu bringen.

Auch Vögel könnten die wehrlosen Tiere angreifen. Deshalb sei es zum Beispiel in grösseren Betrieben in England üblich, dass die Herden regelmässig kontrolliert werden, um zu sehen, ob eines der Tiere auf dem Rücken liege.

Helfen ist einfach

Im Video demonstriert Möller, wie ungeübte Passanten den Tieren schnell aus der Patsche helfen können. Er appelliert an die Menschen, in solchen Fällen einzugreifen.

«Ich finde das gut. Man sollte auf jeden Fall zuerst helfen. Dann sollte man den Schäfer informieren, damit er sich um das Tier kümmern kann», sagt Ambros Zurfluh, Präsident des Schafzuchtvereins Baselland und Umgebung. «Es sind Minuten, die entscheiden, ob das Tier überlebt», betont er.

Tier zu sich drehen, wenn es auf der Seite liegt

Weiter gibt Zurfluh noch genauere Tipps: «Wenn das Tier auf der Seite liegt, sollte man von der Seite der Beine herantreten, es an der Wolle packen und zu sich drehen», sagt er.

Als Schäfer sei er sehr froh über die Aufmerksamkeit der Menschen. Sie könnten so helfen, den Verlust von Tieren zu minimieren.

(las)