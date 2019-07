«Er kam aufgelöst rein und wollte Verbandszeug»

Am Donnerstagabend kam es im Bereich des Barfüsserplatzes in Basel zu einer Messerstecherei. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft wurde eine 15-Jährige von einer 18-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Laut Zeugen wurde das Opfer am Bein verwundet.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Es war etwa kurz nach neun, als ein völlig aufgelöster junger Mann in den Braunen Mutz gerannt kam und nach Verbandszeug fragte», erzählt eine Leser-Reporterin, die in dem Restaurant arbeitet.

«Sie schrien vor Panik»

«Bitte, bitte, ich brauche unbedingt einen Verband für meine Kollegin», soll der etwa 18-Jährige geschrien haben. «Er zitterte am ganzen Körper und weinte», so die Leserin. Daraufhin sei er mit dem Verbandszeug zu einer Gruppe von etwa sieben bis acht jungen Erwachsenen vor dem McDonald's gerannt, die sich am Trottoir beim Barfüsserplatz aufhielten.

«Nach etwa zwei bis drei Minuten hörten wir plötzlich einen lauten, dumpfen Knall», erinnert sich die Frau. Einer der Männer in der Gruppe war zusammengeklappt. «Er muss sich den Kopf brutal angeschlagen haben, die ganze Gruppe schrie vor Panik», sagt sie.

«Sicher hatte sie sich in einer Toilette versteckt»

Nach etwa zehn Minuten trafen Polizei und Ambulanz ein. Die mutmassliche Täterin soll sich da bereits im McDonald's versteckt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von Flucht. «In der Zwischenzeit war eine Frau mit einem Messer in den McDonald's gerannt, um sich dort zu verbarrikadieren», mutmasst die Leser-Reporterin. Für etwa zehn bis fünfzehn Minuten seien keine Personen aus dem Fast-Food-Restaurant gelassen worden. Dann führte die Polizei die Frau ab.

Die Ambulanz habe die Frau mit dem verletzten Bein kurz nach ihrem eintreffen in ein Spital befördert. Gemäss der Staatsanwaltschaft habe sie keine schweren Verletzungen erlitten. Beim Mann, der zuvor zusammengeklappt war, verhielt es sich anders, sagt die Leser-Reporterin: «Für mindestens zehn Minuten betreute die Ambulanz den Mann vor Ort. Er bewegte sich nicht».

«Alle drehten plötzlich durch»

«Es war, als wären alle von der einen auf die andere Minuten durchgedreht. So etwas bizarres habe ich noch nie erlebt. Ob es wohl ein Eifersuchtsdrama ist?», fragt sie sich. Die Jugendlichen hatten auf die Frau jedenfalls keinen betrunkenen Eindruck gemacht: «Es lagen keine Flaschen herum, niemand hatte eine grössere Tasche dabei».

Der Hintergrund der Tat ist bisher unklar, Kriminalpolizei und Jugendanwaltschaft ermitteln. Die Staatsanwaltschaft bittet Zeugen, sich bei ihr (061 267 71 11) oder bei der nächsten Polizeiwache zu melden.

(jes)