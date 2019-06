«Das tönt wie eine sterbende Katze»

«Seltsame, laute Musik, dazu der Gesang von einer Frau, der einer sterbenden Katze gleicht.» Mit diesem Kommentar meldete sich ein Leser-Reporter kürzlich bei 20 Minuten. Die Aussage galt einer Beobachtung, die er am Basler Rheinufer gemacht hatte. Der Verursacher der mysteriösen Klänge sei ein Schiff: «Seit Tagen fährt es immer zwischen 22 Uhr und Mitternacht auf und ab», erklärte der Leser.

Das Video zeigt, wie bei Dunkelheit ein Frachter über den Rhein gleitet, begleitet von experimenteller Musik, einer aussergewöhnlichen Lichtinstallation und Tanz.

«Ziemlich verrückte Aktion»

Das Rätsel um die Klänge auf dem Rhein ist schnell gelüftet: Bei dem Schiff handelt es sich um den Kulturfrachter «Lorin» der Künstlerin Anmarie Mëtsa Yabi Wili, die an der Art Basel in ihrer Wahlheimat Basel während eines Monats am Lotsensteiger an der Uferstrasse 1 anlegen darf.

«Es ist eine ziemlich verrückte Aktion, jedes Jahr gibt es ein anderes Thema», sagt die Künstlerin über ihr eigenes Projekt. Dieses Jahr steht die Performance unter dem Motto: «¿ ah ! – ¡ here you are ? !», angelehnt an die Rückkehr der Schweizerin mit ihrem Schiff nach Basel.

Die Performance findet im Rahmen des Kunstprojekts «Lorin's Promenade 19» statt. Auf der Website der Künstlerin finden sich Informationen rund um die verschiedenen Projekte und Performances.

