«Gewalt kommt von der Dummheit dieser Rapper»

Am 30. November soll in der St.-Jakobshalle in Basel ein Mixed-Martial-Arts-Kampf (MMA) Klarheit schaffen, ob Booba oder Kaaris die Hosen an hat. Im Vorfeld haben sich die beiden Kämpfer, beide französische Rapper, gegenseitig auf Social Media mit dem Tod gedroht.

Umfrage Soll der Kampf stattfinden? Ja, ich habe nichts dagegen.

Nein, auf keinen Fall.

Ich weiss es nicht.

Gemäss der «Schweiz am Wochenende» haben sich die verfeindeten Musiker, die zu den erfolgreichsten Frankreichs gehören, Basel als Schauplatz ausgesucht, weil MMA in ihrem Heimatland verboten ist.

Die beiden sind in eine langjährige Fehde in der französischen Rap-Szene verwickelt, bei der es schon Schwerstverletzte gab.

Die Protagonisten



Booba, bürgerlich Elie Yaffa (42). (Bild: Wikimedia/Arnaud Scherer)

Booba soll am 30. November mit Kaaris in den Ring steigen. Laut dem «Independent» hat Booba einst geholfen, die Karriere von Kaaris ins Rollen zu bringen.

Doch nun mögen sich die beiden nicht mehr. Grund: Kaaris soll Booba die Unterstützung in seinem Konflikt gegen Rapper Rohff verweigern. Rohff und Booba liegen sich seit Jahren in den Haaren – von Attacken in Songtexten bis zu handfesten Angriffen.

Kaaris und Booba sind bereits vergangenes Jahr im August am Pariser Flughafen Orly aneinander geraten. Wie britische Sender BBC berichtet, waren beide auf dem Weg zu einem Event in Barcelona, als sie aufeinander losgingen. Beide mussten eine Strafe von 50'000 Euro sowie eine Kaution von 30'000 Euro hinterlegen, so BBC.



Kaaris, bürgerlich Okou Armand Gnakouri (39). (Bild: Wikimedia/Dominik und Yannic Lippe)



Rohff oder Roh2f, bürgerlich Housni M'Kouboi (41). (Bild: Wikimedia/Dreezy94)

Nach Uneinigkeiten nach einer Zusammenarbeit eskalierte der Konflikt zwischen Rohff und Booba dermassen, dass Rohff und ein Schlägertrupp im Jahr 2014 einen Kleiderladen von Booba in Paris überfielen. Ein 19-jähriger Verkäufer wurde dabei fast zu Tode geprügelt, wie beim «Independent» weiter zu lesen ist.

Auch sonst hat Rohff so einiges auf dem Kerbholz. Im Jahr 2005 wurde er zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, weil er vor einem Pariser Nachtclub einen Schuss abgab. Da die Strafe nicht vollzogen wurde, konnte Rohff 2007 seinen Bruder mit einer .357-Magnum bedrohen, was ihm eine fünfjährige Freiheitsstrafe einbrachte. Dann geriet er 2016 wegen häuslicher Gewalt an seiner Frau ins Visier der Behörden, die Anzeige wurde aber zurückgezogen. Zu guter Letzt wurde er 2017 für die Attacke auf Boobas Kleiderladen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

«Gewalt kommt von Dummheit»

Der französische Nachrichtensender France 24 hat Stimmen zu dem Konflikt zu den Rappern zusammengetragen. «Die Gewalt kommt von der Dummheit dieser Rapper», zitiert der Sender den französischen Musikjournalisten Betrand Dicale. Die Musiker würden sich nur noch für Geld und die Interessen ihrer Clans interessieren. Dafür blieben soziale und politische Themen, wie sie von ihren Vorgängern aufgegriffen wurden, auf der Strecke.

«Es ist primitiv», so Dicale. Das Bild der Quartiere verkomme so zu einem von «Barbarentum». Vor allem in den ärmeren Vierteln, wo Rap sehr populär sei, werde das zu einem Problem.

Ob es in Basel zum Showdown kommt, ist unklar

Ob der gross angekündigte und bisher vor allem mit Tweets geführte Kampf tatsächlich in Basel ausgefochten werden kann, ist derzeit noch unklar. «Besteht zum Beispiel die Gefahr, dass es zu Gewaltverherrlichung kommt oder dass die beiden Rapper gewaltbereite Fans mitbringen und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird, dann schreiten wir ein und sagen die Veranstaltung ab», sagt Simon Thiriet, Sprecher des verantwortlichen Erziehungsdepartements zur «Schweiz am Wochenende».

Der Veranstalter, Strength & Honor Championship, äusserte sich am Donnerstag auf Facebook zum Sachverhalt. Die Organisatoren versichern, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und keinerlei Ausschreitungen zu tolerieren.

(las)