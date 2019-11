«Gieriger» Billetautomat zockt Kunden ab

Jeannine Zürcher war in Eile, als sie am Montagmorgen an der Haltestelle Schaulager in Münchenstein ein Einzonenticket fürs Tram lösen wollte. Sie warf Münze um Münze ein. «Aber es ging einfach nicht vorwärts», erzählt sie. Dann fiel ihr auf: Wenn sie eine 50-Rappen-Münze einwarf, zog der Automat nur zehn Rappen vom Billetpreis ab. Sie wiederholte das Prozedere mehrmals und stets verwechselte der Automat die Münzen.

«Nicht mit mir, liebe BVB», sagte sich Zürcher schliesslich und beendete die Übung ohne Billet. «Ich bin dann halt schwarz gefahren», beichtet sie. Am Abend kehrte sie zum «gierigen» Automaten zurück und fertigte von der Fehlfunktion einen Videobeweis an. Hätte sie das Einzonenticket zum Nominalpreis von 3.60 Franken nur mit 50-Räpplern bezahlen wollen, hätte sie real 18 Franken bezahlt.

Bei Defekt Wagenführer informieren

«Dass ein Billettautomat den Wert der Münzen verwechselt ist äusserst selten», sagt Sonja Körkel von der BVB Medienstelle. Die Basler Vekehrsbetriebe sind für den Unterhalt der Automaten auf dem gesamten Tramnetz verantwortlich. Noch am Dienstag wurde ein Team des Störungsdiensts ausgesandt. Dieser prüft den Automaten vor Ort und werde den Defekt, sofern einer vorliegt, beheben.

Schwarz fahren hätte Zürcher trotz des Automatendefekts nicht dürfen. «In so einem Fall können Fahrgäste bei der vordersten Türe einsteigen und den Defekt dem Wagenführer melden», so Körkel. Bei der nähcsten Haltestelle oder beim Ausstieg habe man dann die Möglichkeit das Billet zu lösen. Alternativ könne das auch über die «TNW Tickets App» gemacht werden, erklärt sie.

Der betroffene Ticketautomat an der Haltestelle Schaulager ist nicht zum ersten Mal auffällig. «Vor ein paar Monaten ging es dort ab, wie in der Disco», erzählt Jeannine Zürcher. Derart habe der Bildschirm geflackert. Damals habe aber wenigstens die Bezahlung funktioniert.



Der Ticketautomat flackert im Takt zu Scooter (Video: Leser-Reporter)

(lha)