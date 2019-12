8 Franken für eine Cola? «So what?» finden Leser

Tamara Wernli tweetete am 11. Dezember 2019, dass sie gerade die teuerste Cola ihres Lebens trinke. Das Ereignis wurde rege kommentiert. Thematisiert wurde zum Beispiel die Hochpreisinsel Schweiz oder die Tatsache, dass ein Fünf-Sterne-Hotel halt seine Preise hat.

Besonders Wernlis Aussage, sie habe schon auf der ganzen Welt Cola getrunken, brachte einige zynische Kommentare hervor. In den vielen Kommentaren ist zu erfahren, dass in Bangkok, Dubai, Moskau oder Venedig genauso hohe, wenn nicht höhere Preise verlangt werden. User Josef zum Beispiel war in Miami Beach und soll für eine Cola 18 Dollar hingeblättert haben. 20-Minuten-Leser Dominik Lötscher hat nach eigenen Angaben in New York City für ein Gläschen Cola 16 Dollar gezahlt.

Ambiente hat seinen Preis

Wernli selbst sei nicht über den Preis empört, aber überrascht gewesen. Und trotzdem: «Man zahlt dort auch noch für das Ambiente, da darf man schon etwas mehr verlangen», fand sie. Leser Daniel macht sich über die Kombination Preis und Ambiente lustig. So habe er kürzlich ein Bier für 20 Franken getrunken. Hierbei hätten sich – oh Wunder! – viele leicht bekleidete Damen in ihn verliebt.

Einige Leser legen Wernli nahe, sich nicht zu wundern, dass in einem Fünf-Sterne-Schuppen die Preise hoch sind. Ein User hat eine andere Idee, um den Unmut über die Abzocke kundzutun: Er rät, den Preis in Fünf-Rappen-Stücken zu begleichen.

Geht es ihr um Bekanntheit?

Ob die Cola wegen eines Bebbi-Zuschlags so teuer sei, fragt jemand. Andere raten, überhaupt solle Wernli nicht Cola trinken, weil es ungesund sei. Wieder andere fragen sich, weshalb man darum viel Aufhebens macht. 20-Minuten-Leser «Geld Macher» schreibt: «So what?» Es gehe der Basler Kolumnistin doch nur darum, im Gespräch zu bleiben und ihre Bekanntheit zu steigern. Denn: Im Gegensatz zu einer an die Wand geklebten Banane, die kürzlich als Kunstwerk für 120'000 Dollar versteigert wurde, sei Wernlis Cola geradezu ein Schnäppchen gewesen.

