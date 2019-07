«Ich bin beinahe aus dem Bett gefallen»

Kurz vor 3 Uhr am Montagmorgen wurden Bewohner der Basler Gemeinde Riehen aus dem Schlaf gerissen. «Ein Helikopter stand direkt über unserem Gartenhäuschen, wo wir die Nacht verbrachten. Eine Stunde lang hörten wir den Lärm und hatten keine Ahnung, was los ist», erzählt eine Betroffene. «Ich wusste zuerst nicht, was diesen Krach verursacht und bin vor Schreck beinahe aus dem Bett gefallen.»

Ein Video lässt erahnen, wie laut es in den frühen Morgenstunden gewesen sein muss. Auf Facebook lässt sie ihrem Ärger freien Lauf und fragt in der Gruppe «Du weisch, dass de vo Rieche bisch, wenn...», ob jemand mehr zu berichten weiss. «Eine Katastrophe, ich habe den Helikopter im Wunschtraum vom Himmel geholt», schreibt eine Frau. Ein Anderer nervt sich, dass in den vergangenen Tagen Riehen öfters von Helikoptern überflogen worden sei. Ständig habe es Helis in der Luft, gibt er an.

Doch wieso der Vorort an der Grenze zu Lörrach (D) mitten in der Nacht von einem Helikopter überflogen wird, scheint niemand zu wissen. Auch die Gemeindeverwaltung ist auf Anfrage von 20 Minuten ratlos. Bei der Riehener Polizei seien keine Beschwerden eingegangen, heisst es.

Suchaktion nach zwei Jugendlichen

Mathias Albicker Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg klärt auf: «Es wurde eine Suchaktion nach zwei vermissten Jugendlichen durchgeführt.» Der Helikopter wurde eingesetzt, da es sich um einen dringenden Fall gehandelt habe. «Natürlich respektiert die Polizei grundsätzlich die Nachtruhe der Anwohner», so Albicker.

Den regen Helikopter-Vekehr der vergangenen Tage erklärt Albicker folgendermassen. Am 3. Juli sei es in Lörrach zu einem Messerangriff auf eine 56-Jährige gekommen. Daraufhin leitete die Polizei eine Grossfahndung ein, bei der auch ein Helikopter zum Einsatz kam. Am Tag darauf sei der Helikopter erneut gestartet, diesmal um Bilder aufzunehmen, so der Polizeisprecher.

(jd)