«Ich danke allen, die bei der Suche geholfen haben»

«Das Moped wurde schon gestern im Wald gefunden», informiert die Regionalpolizei unteres Fricktal am Freitagvormittag 20 Minuten. Andy*, dessen gestohlenes Puch Maxi N unter anderem mit Hilfe einer Töffli-Gang gesucht wurde (20 Minuten berichtete), kann sich über das besondere Weihnachtsgeschenk freuen.

Am Sonntag war dem Fricktaler das Moped am Bahnhof in Möhlin AG gestohlen worden. Tom von den Möfaheads Möhlin rief in mehreren Facebook-Gruppen dazu auf, nach dem Töffli Ausschau zu halten. Unterschiedliche Personen, die das Töffli gesehen haben, meldeten sich daraufhin. Nun kann es der rechtmässige Besitzer bei der Polizei abholen.

«Die Polizei hat mich angerufen und mich darüber informiert, dass sie das Moped haben», so Andy am Freitag. Er habe nicht damit gerechnet, dass das Verschwinden seines Töffli so hohe Wellen schlagen würde. «Ich freue mich sehr und danke allen, die bei der Suche geholfen haben», sagt er.

*Name von der Redaktion geändert

(lb)