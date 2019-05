«Ich machte seinen Döner und er haute einfach ab»

In einem Imbiss Essen bestellen und dieses dann unangetastet stehen lassen. Wer tut denn sowas, mag man sich jetzt fragen. Laut Musti Tas, dem Geschäftsführer von Musti's Café Restaurant in Lausen BL, machen sich einige Leute einen Spass aus solchen Aktionen. «Erst vor wenigen Tagen betrat ein Mann mein Lokal und bestellte bei meiner Kollegin zwei Döner», sagt er. «Ich stand mit dem Rücken zu ihm und war am Gurken schneiden», so Tas. Er befüllte die Taschenbrote, drehte sich um und der Gast war verschwunden.

«Dann stand ich da mit den beiden Dönern, für die ich keine Abnehmer mehr hatte», schildert Tas. Auf Facebook macht er seinem Ärger Luft, denn er wird immer wieder mit bestellten und unbezahlten Gerichten stehengelassen. «Mein Ziel ist es, dass du das eventuell liest. Ich arbeite hart für mein Brot und wenn du der Meinung bist, dass Brot keinen Wert hat, dann verarsche wenigstens keine Leute», schreibt er in die Gruppe «Du bisch vo Lause wenn ...»

Familie verköstigt sich und haut ab

Etwa zweimal pro Woche werde er mit solchen absonderlichen Marotten von Gästen konfrontiert. «Sie sagen, sie holen nur schnell Geld oder dass sie etwas erledigen wollen und kommen nie mehr wieder.» Dies passiere erschreckend oft. Letztens habe eine vierköpfige Familie bei ihm gegessen, inklusive Dessert und Kaffee – und sei ohne die Rechnung zu begleichen wieder abgezogen.

Auf Facebook erhält er viel Zuspruch. «So traurig und gemein. An deiner Stelle würde ich das Essen erst aushändigen, wenn du das Geld erhalten hast», wird der Beitrag kommentiert. «Geht ja gar nicht so etwas. Das würde mir nie in den Sinn kommen», schreibt eine Stammkundin.

«Foodwaste ist doch in aller Munde»

«Die Leute haben einfach keine Manieren», stellt der 22-Jährige fest. Es gebe ihm zu denken, dass das Thema Foodwaste in aller Munde sei und es trotzdem noch zu solchen Szenen komme. «Ich würde gerne in einer Welt leben, in der mit Essen nicht achtlos umgegangen wird», so Tas.

