«Es ist mir zu gefährlich, diese Torte zu essen»

Eine Mutter aus Münchenstein BL bestellte im Internet bei einer Hobby-Bäckerin aus der Region eine Torte für den dritten Geburtstag ihrer Tochter: Ein grosser Fehler, wie sie in der Facebookgruppe «Basel Flohmarkt» schreibt.

«Meine Tochter liebt Schmetterlinge, Käfer, Schnecken und Würmer: Darum sollte es eine bunte Krabbel-Torte werden», führt sie aus. «Ich bat die Frau darum, einige Änderungen vorzunehmen. Beispielsweise wünschte ich mir, dass sie eine riesengrosse Spinne durch mehrere kleine ersetzt», sagt sie.

Beim Abholen der Torte habe sich dann gezeigt, dass die Konditorin nicht auf ihre Wünsche eingegangen sei. «Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Teile der Dekoration fand ich unschön. Meine Inputs hat sie nicht umgesetzt», schreibt sie auf Facebook. Dies sei nicht in Ordnung, zumal die Torte 90 Franken gekostet habe. «Den Rest fand ich noch herzig dekoriert», fügt sie an.

«Der Teig war teils noch roh»

Am Geburtstagsfest sei dann die nächste Enttäuschung gefolgt: «Ich und meine Gäste stellten fest, dass der Biskuitteig an gewissen Stellen nicht ganz durch gebacken war.» Also habe sie sich bei der Frau beschwert und ihr Geld zurückverlangt. «Sie antwortete mir mit zwei Nachrichten: ‹Ok danke für deine Reklamation› und ‹Tschüss›. Das finde ich einfach unprofessionell. So behandelt man keine Kunden.»

Die Torte sei noch im Kühlschrank, werde jedoch demnächst im Müll landen. «Es ist mir einfach zu gefährlich, sie halb roh zu essen», sagt sie gegenüber 20 Minuten. Sie wolle keine Salmonellen-Vergiftung riskieren.

Auf Facebook wurde der Beitrag innert eines Tages bereits über 140 mal kommentiert. Die Meinungen der User spalten sich in zwei Lager. Viele können nur den Kopf schütteln und bedauern die schlechte Dienstleistung: «Ich verstehe deine Wut total, kundenfreundlich ist etwas anderes. Ich hätte dir das Geld zurückgegeben, wenn die Torte nicht richtig gebacken wurde», schreibt eine Userin.

«Schwierige Kundin trifft auf unprofessionelle Anbieterin»

Ein Grossteil der Diskussions-Teilnehmer kann den Unmut der Mutter jedoch nicht verstehen. «Management Summary: Schwierige Kundin trifft auf eine unprofessionelle Anbieterin für etwas, dass man Kindern am besten gar nicht erst zumuten soll», schreibt jemand.

Sie habe die Hobby-Konditorin nun beim Amt für Lebensmittelsicherheit gemeldet, sagt die Mutter. Peter Brodmann, Baselbieter Kantonschemiker sagt: «Auch Privatpersonen, die Lebensmittel verkaufen, können kontrolliert werden.»

Für das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sei es schwierig, über Kleinstbetriebe, die Lebensmittel verkaufen, stets Bescheid zu wissen. «Es kann auch vorkommen, dass ein kleiner Betrieb auf- und bereits wieder zugemacht hat, ohne dass wir dies bemerken.» Denn: «Der Verkauf und die jeweilige Bewerbung von Lebensmitteln übers Internet nehmen zu», so Brodmann.

