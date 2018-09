Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr wurde ein 17-Jähriger am Unteren Rheinweg nahe der Flora-Buvette von mehreren Unbekanntan angegriffen. Das Rheinbord war zu dieser Zeit noch belebt. Eine Frau beobachtete die Attacke und fasste sich ein Herz. Couragiert eilte sie zu Hilfe, worauf die Täter in unbekannte Richtung flüchteten, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

«Ich rannte dazwischen und versuchte zu helfen», gab die Frau später der Polizei zu Protokoll. So steht es im Einsatzrapport. Sie war es auch, die die Polizei alarmiert hatte, wie Kriminalkommissär René Gsell auf Anfrage sagte. Weitere Angaben zur Frau konnte er nicht machen. Sie sei noch nicht einvernommen worden.

Fast keine Angaben zur Täterschaft

Unklar sind die die Hintergründe des Angriffs. Der 17-jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und musste in die Notfallstation eingewiesen werden. Zu den Tätern ist fast nichts bekannt. Es waren mehrere, aber es nicht klar, wie viele es waren. Einer der Angreifer soll 25 bis 30 Jahre alt sein und trug eine schwarze Adidas-Jacke. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen, die Kantonspolizei Basel-Stadt nimmt Hinweise entgegen.

(lha)