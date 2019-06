«Wissen Sie überhaupt, was für eine Band dort auftritt?», fragt ein «besorgter Bürger» in einer Mail an die 20-Minuten-Redaktion. Das provokative Schock-Video des Hügel-Prügel-Festivals wirft hohe Wellen. Mit Tiermasken verkleidete Schläger stellen darin Gewalt- und Sex-Szenen nach und machen so Werbung für das Festival, das am 28. und 29. Juni in Riehen stattfinden soll. Gleichzeitig und am gleichen Ort wie das etablierte Hill Chill im Sarasinpark. Der bislang einzige bekannte Act des Festivals ist Gravpel (Sprich: Graupel).

Die Band spielt gemäss Selbstbeschrieb Anarcho-primitiven rohen Black Metal. Ihr Bühnenoutfit lässt kaum ein Metal-Klischee aus. Dick aufgetragene Schminke, martialische Nietenbänder, Patronengürtel und viel satanische Symbolik.

Wird ein Streich zum Politikum?

Der Auftritt von Gravpel am 29. Juni ist im offiziellen Programm des Hill Chill nicht vermerkt. Die Festival-Organisatoren sprachen am Montag leidiglich von einer Guerilla-Aktion, deren Macher ihnen bekannt seien. Zu erwarten ist also ein mit den Organisatoren abgesprochener Überraschungs-Gig.

Das Video hat bereits die Politik auf den Plan gerufen. So sei das Hill Chill nicht mehr bewilligungsfähig, meint SVP-Gemeinderat Felix Wehrli. Am Dienstagabend wird die Dorfregierung nun das Thema beraten – mit ungewissem Ausgang. Wenn die Absicht des Videos reine Provokation war, hat es seinen Zweck erreicht.

Der Urheber des «Schock-Videos» ist weiterhin unbekannt. Der Sänger von Gravpel, der in der Basler Metal-Szene bekannte Künstler Luca Piazzalonga will es nicht gewesen sein. «Das ist nicht meine Baustelle», sagt er. Er amüsiere sich einfach über das mediale Gekrächze, das das Video ausgelöst habe.

Auf seiner Facebook-Seite erhielt das Video viel Zuspruch: «Ich sagte doch, das ist zu viel für Riehen. Beste Werbung, alles richtig gemacht», heisst es da in den Kommentaren.

Bei der breiten Bevölkerung kommt der Humor der Metaller weniger gut an. Ein Riehener bezeichnete das Video auf Facebook als «krank, primitiv und sinnlos». Auch für 72 Prozent von über 1200 Lesern von 20 Minuten, die an einer Online-Umfrage mitmachten, geht der Streifen zu weit.

