«Ich trainiere zu 90 Prozent mit Männern»

Mit dem Thema «El Projecto Mexico» veranstaltet der Boxclub Basel am Samstag, 8. Dezember, eine Box- und Kulturnacht in der Markthalle in Basel. Gabriela «Balboa» Timar (32) tritt in ihrem ersten Profikampf gegen die Bulgarin Roz Mari Damyanova an.

Gabriela «Balboa» Timar

Gabriela Timar (32) ist eine von derzeit zwei lizenzierten Profiboxerinnen in der Schweiz. Neben ihr tritt die Genferin Ornella Domini mit Schweizer Lizenz an.

Timar ist 1986 in Hermannstadt (Rumänien) geboren und lebt seit knapp fünf Jahren in Basel. Zuvor lebte sie zehn Jahre in Spanien, wo sie als Managerin tätig war. Sie hat Jura studiert und ist Rechtsberaterin.

Sie kämpft in der Kategorie Fliegengewicht (bis 51 kg). Ihr stärkster gemessener Schlag hatte eine Schlagkraft von 340 Kilogramm. Sie hatte bisher zwölf offizielle Kämpfe. Acht davon hat sie gewonnen. K.o. gegangen ist sie noch nie. Sie kommt aus einer Bodybuilder-Familie und hat bereits in jungen Jahren mit Fitness und Bodybuilding begonnen.

Ihr Trainer Angelo Gallina vom Boxclub Basel hat ihr den Kampfnamen «Balboa» gegeben. «Weil sie so ein Dickkopf ist», wie er selbst sagt. Ihre Leidenschaft sei gut mit jener der Filmfigur Rocky Balboa vergleichbar.

Wie sehen Sie Ihre Chancen für Samstag?

Ich gehe mit der Einstellung in den Kampf, dass ich diesen auch gewinnen werde. Wir kämpfen nur, um zu gewinnen.

Was sind Ihre Stärken und Schwächen?

Ich habe erst vor drei Jahren angefangen zu boxen. Deshalb haben andere Boxerinnen mehr Erfahrung im Ring. Ich zeichne mich vor allem durch mentale Stärke aus. Viele Boxer werden nervös oder bekommen Angst, wenn sie in den Ring gehen. Das ist bei mir anders. Es ist mir egal, wer die Gegnerin ist und wie viele Kämpfe sie schon gewonnen hat. Mit dieser Einstellung habe ich schon viele Kämpfe gewonnen.

Wie reagieren Menschen, wenn Sie ihnen erzählen, dass Sie Boxerin sind?

Zuerst lachen sie und glauben es nicht. Ich trage immer High-heels, Kleidchen und Make-up. Dann habe ich auch noch lange Nägel. Das ist nicht das Bild, das die meisten von einem Boxer haben. Aber wenn sie mich trainieren sehen, gewöhnen sie sich schnell daran, dass ich Boxerin bin.

Wie reagieren Männer darauf?

Ich denke, sie mögen starke Frauen. Obwohl ich oft das Gefühl habe, dass sie mich nicht sehr ernst nehmen. Aber gerade Männer schätzen es, wenn sie wissen, wie hart der Sport ist.

Sie trainieren meist mit Männern, wie ist das?

Ich trainiere beim Boxclub Basel im Wettkampfteam zu 90 Prozent mit Männern und das ist gut für mich. Man gewöhnt sich an unterschiedliche Techniken. Männer haben oft einen anderen Stil als Frauen. Ich habe viel Glück, wirklich gute Sparring-Partner zu haben, die mir helfen, besser zu werden. Obwohl ich glaube, dass sie nicht immer glücklich darüber sind, mit mir zu trainieren (lacht).

Sind die langen Fingernägel ein Problem beim Boxen?

Am Anfang dachte ich, dass ich sie abschneiden muss. Aber sie stören mich überhaupt nicht. In den Handschuhen ist es bequem. Sie schützen meine Hände und auch meine Nägel. Ich glaube, meine Nägel und ich sind ein gutes Team.

Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?

Ich habe Jura studiert und bin Rechtsberaterin. Seit ich das Boxen für mich entdeckt habe, mache ich eine Pause von dieser Arbeit. Zurzeit bin ich als Kursleiterin an diversen Orten mit kleinem Pensum im Einsatz. So dass ich mich die restliche Zeit aufs Boxen konzentrieren kann. Ich trainiere zwei- bis dreimal pro Tag, das kostet viel Zeit.

Kann man als Frau mit Boxen Geld verdienen?

Leider nicht viel, nein. Es ist sehr schade, wenn man den Aufwand und die Energie beachtet, die wir ins Boxen stecken. Es kostet viel Zeit und Energie und am Ende wird das nicht bezahlt. Man muss also schon sehr viel Leidenschaft haben, um den Sport auf diesem Level zu betreiben. Wir machen es aus Spass, der Leidenschaft wegen und aus Liebe dazu, denke ich.



(lb)