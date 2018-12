«Ich werfe den Hund in den Rhein»

Im Alter von zehn Monaten wurde Emma, ein Mischling aus Tschechischem Wolfshund und Schäferhund, im letzten April über eine Internetplattform nach Basel verkauft. Die 23-jährige Käuferin kam mit dem Tier aber überhaupt nicht zurecht. Ebenso wenig wie die Familie im deutschen Mecklenburg-Vorpommern, die es online verscherbelt hatte.

Internetkäufe von Tieren problematisch



Nadja Wüthrich prangert im Hinblick auf Emmas Geschichte den Online-Handel mit Tieren an. Zur Zeit würden gerade nordische Hunderassen boomen. Doch die Verkäufer wollten sie oft einfach nur loswerden, und die Käufer hätten oft keine Ahnung, worauf sie sich einliessen. Am Ende seien die Tiere die Leidtragenden, wie Emma. Darum fordert Wüthrich: «Diese Plattformen sollte man alle verbieten».



Der Basler Kantonstierarzt Michel Laszlo empfiehlt vor allem Neuhaltern, sich vor dem Kauf eines Tieres beim Bund oder bei einem lokalen Tierschutzverein über dessen Bedürfnisse zu informieren. Zudem sei der direkte Kontakt zum Züchter wichtig: Ein gewissenhafter Züchter kenne die Bedürfnisse seiner Tiere und werde versuchen einzuschätzen, ob sie zum Käufer passten oder diesen überforderten.

Wie Nadja Wüthrich vom Tierschutzbund Basel Regional (TSB) erzählt, landete Emma nach nur zwei Wochen bei einer 17-jährigen Freundin der ersten Besitzerin. Diese wollte das Tier nach kurzer Zeit aber ebenfalls loswerden. Sie habe gar gedroht, Emma in den Rhein zu werfen, wenn die 23-Jährige die junge Hündin nicht zurücknehme.

Mutter intervenierte

Laut Wüthrich bekam die Mutter der 23-Jährigen den Streit und die Drohung mit und informierte den TSB. Im Oktober konnten die Tierschützer Emma schliesslich in ihre Obhut nehmen, die mittlerweile völlig ausgehungert und depressiv war.

«Ich will gar nicht genau wissen, was Emma in der Schweiz widerfahren ist», sagt Nadja Wüthrich. «Als sie zu uns kam, hatte sie 15 Kilo Untergewicht, sie verweigerte das Essen und erbrach viel. Psychisch ging es ihr sehr schlecht.» Das Tier sei eindeutig vernachlässigt und wahrscheinlich nicht artgerecht gehalten worden. Beim TSB habe sich Emma in einer Ecke verkrochen und sei in den ersten Tagen trotz Pflege «sehr schwierig» gewesen, so Wüthrich. Den Betreuern sei es nur langsam gelungen, eine Beziehung zur traumatisierten Hündin herzustellen.

Doch noch ein Happy End für Emma

Ein Ehepaar aus der Nähe von Hannover, das vor Jahren Emmas Bruder als Welpen adoptiert hatte, wurde auf die Posts des TSB auf Facebook aufmerksam und kontaktierte die ursprüngliche Berliner Züchterin der Tiere.

«Ende Oktober kam das Ehepaar und holte Emma ab», sagt Wüthrich. Inzwischen gehe es ihr wunderbar. Vor allem der Kontakt zu ihrem Bruder habe sie aufblühen lassen. «Wenn man sie heute mit dem Hund vergleicht, der damals zu uns kam, geht einem das Herz auf», erzählt Wüthrich gerührt.



So geht es Emma heute. (Video: las)

Inzwischen tollt Emma mit ihrem Bruder im neuen Zuhause in Hannover herum. Ihre neuen Besitzer sind laut Wüthrich erfahren und haben ein grosses Haus mit Garten. Hier bekommt Emma nun endlich die Zuwendung und den Auslauf, die sie braucht.

