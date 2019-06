Der junge Türke hatte schon mehr als zwei Promille getankt, als er mit einem Citroen Jumpy am Abend des 24. Juli 2017 unterwegs war. In Missachtung elementarer Verkehrsregeln holte er am Walkeweg einen Kollegen ab und setzte seine Fahrt in bester Wildwest-Manier fort. Auf Brüglingerstrasse überholte er zunächst gemeingefährlich einen Bus der Linie 36. Bei der Coop-Tankstelle verlor er dann die Herrschaft über sein Fahrzeug, ein Geländer und ein Verkehrsschild stopppten den Lieferwagen schliesslich.

Als die Polizei dann eine Blutabnahme anordnen wollte, eskalierte die Situation. Als er unter Anwendung «angemessener Körperkraft», wie die Anklageschrift schildert, ins Patrouillenfahrzeug gestossen wurde, fing der junge Türke an, die Polizisten zu bedrohen. «Ihr f**kt euch gerade selbst. Ich bin Hells Angel. Ich bin Schweizer, geboren in Uri. Ihr dürft mir das nicht antun. Ich mache euch alle kaputt. Ich bin Boxer.» Nur um im nächsten Satz zu sagen: «Ich bin anständig, löst mir die Handschellen.» Was die Polizisten natürlich nicht taten.

Im Wagen randalierte der Birsfelder weiter, schlug mit dem Kopf gegen die Fondfahrzeugscheibe, versuchte einen Polizisten mit Kopfnüssen zu attackieren und einen anderen in die Hand zu beissen. Dabei stiess er weiterhin unentwegt ehrenrührige Beleidigungen aus. Äusserte dabei aber auch: «Ich will Polizist werden. Ich f**ke euch alle!» Die Polizei ihrerseits verzichteten aufgrund der hohen Gewaltbereitschaft darauf, den Beschuldigten ins Spital zu fahren und brachten ihn direkt auf die Polizeiwache Kannenfeld, wo er amtsärztlich untersucht wurde.

Joint konfisziert, Abend ruiniert

Es blieb nicht das einzige hitzige Intermezzo mit der Polizei. Der 24-Jährige, so zeigt die Anklageschrift, wurde zum Wiederholungstäter. Am 30. September 2017 erwischten ihn Baselbieter Polizisten in Birsfelden mit einem Joint. Als er diesen Abgeben und einen Ausweis vorlegen sollte, habe sich seine Stimmung rapide verschlechter, so die Anklage. Erbost, dass sie seinen Abend ruiniert hätten sagte er ihnen: «I wird selber Polizist und den f**k ich euch alli!» Die Polizisten bewiesen einen Engelsgeduld mit dem Aggressor und bewegten ihn nach langem Zureden dazu, einen Platzverweis zu unteschreiben.

In der Folge lief er wutenbrannt davon und zertrümmerte en passant noch die Scheibe einer Telefonkabine und warf ein parkiertes Motorrad um. Danach wurde er von der Polizei erneut angehalten. Am Mittwoch nun, muss sich der vorbestrafte Beschuldigte vor dem Dreiergericht des Basler Strafgerichts für seine Taten verantworten.

(lha)