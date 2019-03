Kita kündigt Betreuer (26) mit schwerkranker Tochter

Bereits vor der Geburt ihrer Tochter wussten die Eltern aus dem Baselbiet, dass das Baby nicht gesund sein wird. Die Kleine litt unter Gastroschisis, einer Fehlbildung, bei der sich der Darm wegen eines Lochs an der Bauchwand ausserhalb des Körpers befindet. Nach der Entbindung musste das Mädchen sofort auf die Intensivstation. Um so schwerer traf den 26-jährigen Vater die Kündigung durch seinen Arbeitgeber. «Ich wusste nicht, wie es weiter gehen sollte», klagt er.

Die Kündigung von vergangener Woche, die 20 Minuten vorliegt, erfolgte rechtmässig, weiss er: Die Sperrfrist von 30 Tagen wurde eingehalten. Dennoch kann der Vater es nicht fassen, dass ihm ausgerechnet eine Kita kündigte, während er sich um sein krankes Baby kümmerte. Vor allem, weil er seinen Arbeitgeber im Voraus informiert hatte, dass er ausfallen würde.

Nicht zumutbar

Drei Tage Vaterschaftsurlaub standen ihm nach der Geburt seiner Tochter zu, dann musste er sich krankschreiben lassen, sagt er. Lange sei unklar gewesen, wie viele Operationen das Mädchen benötigen werde. Die Mutter musste zudem wegen Komplikationen stationär behandelt werden. Die Lage habe sich für den Mann dermassen zugespitzt, dass ihn sein Hausarzt an einen Psychiater verwies. «Dieser stellte fest, dass die Situation und das Arbeiten mit Kindern für mich unter diesen Umständen nicht zumutbar war», erzählt er.

Der Mann stand in regelmässigem Kontakt mit seinem Arbeitgeber, wie er sagt. Mehrmals habe er angeboten, vorbeizukommen und Kollegen und Vorgesetzte über die prekäre Situation aufzuklären. Jedoch wurde sein Vorschlag mit Begründungen wie «anderen Prioritäten» oder einer Grippewelle mehrfach abgelehnt: «Die Kita-Leitung hat sich nie dazu bereit erklärt, mit mir zusammen nach einer Lösung zu suchen», hält er fest.

Ohne Vorwarnung entlassen

In einem umfangreichen Nachrichtenaustausch vor der Kündigung, der 20 Minuten vorliegt, gab es keinen Anhaltspunkt, dass er entlassen werden sollte. «Ich bin fassungslos darüber, wie man jemandem in so einer Situation noch mehr Steine in den Weg legen kann», sagt er. Vor allem die Art, wie die Kündigung über die Bühne gegangen sei, mache ihn sprachlos. «Ich hatte Existenzängste. Dass mir nach meinen Bemühungen auf diese Art gekündigt wurde, hat mich sehr verletzt. Schliesslich bin ich von meinen Kollegen und den Eltern der Kinder in der Kita sehr geschätzt worden», betont er.

Niemand fühlt sich zuständig

Als der Mann zuerst die Kita und dann die Geschäftsleitung mit seiner Kündigung konfrontieren wollte, sei er an die jeweils andere Stelle verwiesen worden: «Plötzlich wollte niemand mehr etwas gewusst haben», sagt er.

Keine der beiden Stellen wollte gegenüber 20 Minuten trotz mehrerer Anfragen Stellung zu der Situation beziehen.

(jes)