«In 30 Minuten war die Flasche voll»

Tagtäglich wartet Sascha Müller am Bahnhof Augarten in Rheinfelden AG auf seinen Zug nach Basel. Er verbinde den Ort mit grossem Ärger: «Es nervt mich ungemein, dass immer noch Leute das dortige Rauchverbot ignorieren. Noch schlimmer ist, dass sie ihre Kippen einfach in die Natur werfen», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Am Sonntagmorgen ging er an den Bahnhof, nicht um den Zug zu nehmen, sondern um zu putzen. Bewaffnet mit einer Plastikflasche bückte er sich eine halbe Stunde lang, um Ziggistummel zu sammeln, dann war die Falsche voll. Es brauche gar nicht viel, um die Umwelt ein kleines bisschen besser zu machen, sagt Müller. «Wenn das jeder tun würde, wäre schon sehr viel geholfen.»

Mahnmal zurückgelassen

Die Stummel befanden sich auf einer Fläche von gerade mal etwa 2,5 Quadratmetern. Die gefüllte Flasche fixierte Müller an der Stelle der Reinigungsaktion mit Kabelbindern. «Ich wollte ein Mahnmal dort lassen, um weitere Raucher davon abzuhalten, ihre Kippen dort wegzuwerfen.»

Auf der Facebookgruppe «Du bisch vo Rhyfälde, wenn...» wird Müller für seine volle Zigi-Flasche gefeiert. «Gute Aktion, Respekt», schreibt ein Fürsprecher. Eine Andere: «Finde ich toll. Ich nehme auf Spaziergängen auch immer allen Abfall mit, den ich unterwegs sehe.» Bedauert wird zudem, dass Müller, der seine Aktion im Vorfeld angekündigt und Helfer gesucht hatte, am Ende alleine gesammelt hat. «Unglaublich, dass niemand mitgemacht hat», wundert sich eine Rheinfelderin.

Für Aktion verspottet

Auf Facebook sei er im Vorfeld verspottet worden. «Die Leute machten sich über mich lustig, ob ich keine Hobbies habe und nichts Besseres zu tun als am Sonntag um 8 Uhr zu putzen.» Am Morgen sei es noch kühl und niemand würde einen daran hindern, da der Bahnhof noch leer sei, begründet Müller den frühen Zeitpunkt seiner Aktion.

Müller ist Teil der #FillTheBottle-Bewegung. Auf der ganzen Welt werden zurzeit Flaschen mit fortgeworfenen Zigaretten gefüllt. Ins Leben gerufen hat die Challenge diesen Sommer die Studentin Amel Talha aus dem französischen Chelles.

Ziggistummel sind laut WHO Sondermüll

Landen die Überbleibsel von Zigaretten auf der Erde, sind für den Planeten eine Gefahr. Die Weltgesundheitsbehörde WHO erklärte Zigarettenstummel 2017 zum Sondermüll – vor allem wegen des Filters. Der ist randvoll mit hochgiftigen Chemikalien und besteht in den allermeisten Fällen aus Kunststoff. Verschiedenen Studien zufolge gehe es im Süsswasser 10 bis 15 Jahre, im Salzwasser sogar deutlich länger, bis der Kunststoff abgebaut sei.

Müller sagt: «Der Bahnhof ist noch lange nicht sauber, tausende von Kippen liegen noch dort.» Nun will er die Aktion wiederholen und hofft auf mehr Zuspruch und fleissige Helferhände.

