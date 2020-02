«Meinen Sohn nicht mehr küssen, schaffe ich nicht»

Familie Dodik aus Riehen sitzt seit Donnerstag Zuhause fest. Für die kommenden 14 Tage darf sie ihre Wohnung nicht verlassen. Grund: Die Betreuerin der Kita, welche der 3-jährige Sohn Ivano besucht, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Mittwoch kreuzten sich laut einem Bericht von «Tele Basel» die Wege von Mutter Anita Dodik und der Kita-Betreuerin. Nun versucht die Familie ihren Alltag in der Quarantäne so normal wie möglich zu gestalten: Mit Basteln, Spielen, Backen und Kochen. Nach draussen gehen oder Besuch empfangen, liegt aber nicht drin. Was es sonst noch alles zu beachten gibt und wie es sich anfühlt in Quarantäne zu sein, erklärt Anita Dodik im Video.

Symptome würden die Eltern bislang keine aufzeigen. Einzig der Sohn habe Husten und ein wenig Halsschmerzen, diese Beschwerden habe er jedoch bereits vor dem Kontakt mit der Kita-Betreuerin gehabt.

«Eher Virus in Kauf nehmen»

Die Familie habe vom Gesundheitsamt Hygienemasken erhalten. Man halte sich an die Verhaltensvorschriften. «Meinen Sohn aber nicht mehr küssen, das schaffe ich als Mutter nicht», sagt Anita Dodik zu 20 Minuten. «Da würde ich wohl eher das Coronavirus in Kauf nehmen.»

Der Kleine glaube, er habe jetzt einfach Ferien. Was genau vor sich geht, würde er aber nicht verstehen. Anita Dodik will ihn damit auch nicht belasten. Für sie selbst ist die Situation insofern nicht weiterhin tragisch, weil sie sich ohnehin wegen der Fasnacht frei genommen hat. Und die Zuversicht und den Humor hat sie auch nicht verloren: «Wir schaffen das schon irgendwie – solange wir uns nicht an den Kragen gehen!».

(kat/daw)