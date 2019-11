«Gewisse Dinge kann man einfach nicht schönreden», kommentiert ein Facebook-User zwei Vergleichsfotos, die Urs Aeberhard in der Gruppe Verschwundenes Basel gepostet hat. Andere meinen sogar: «Grässlich, es ist verschandelt» oder: «Himmeltraurig, dass sowas bewilligt wurde.» Doch wovon ist hier eigentlich die Rede und worüber beschwert sich der Grossteil der über vierzig Kommentierenden?

Auf den Fotos ist der Ausblick der Liegenschaft Centralbahnparkplatz 6 Richtung Gundeldinger-Quartier und Bruderholz zu sehen. Einmal mit und einmal ohne Meret-Oppenheim-Hochhaus. Das Gebäude der Stararchitekten Herzog & de Meuron gibt Anlass zu viel Aufregung. «Ist das Kunst oder kann das weg?», kommentiert jemand. Ein anderer meint ironisch: «Schöne Aussicht, pfui!»

Ist das Gebäude zu dunkel?

Viele stören sich in erster Linie an der dunklen Erscheinung des Hochhauses. «Die sollen das bunt machen! Wir sind nicht im Krieg!», schreibt einer. Lukas Gruntz, Betreiber des populären Blogs Architektur Basel, hat dafür Verständnis. «Der graue Farbton unterstützt das prägnante Erscheinungsbild des Hochhauses», sagt der Kritiker und Architekt. Auch er finde, dass es, je nach Tages- und Lichtsituation, von Norden her betrachtet, beispielsweise vom Aeschenplatz, etwas dunkel wirke. «Von dieser Ansicht ist die Fassade meistens beschattet», so Gruntz. Da stelle sich die Frage, ob man das Gebäude, je nach Seite, in verschiedenen Grautönen hätte färben sollen.

Eine Facebook-Userin scheint eine andere Idee zu haben: «Ich habe bei dem Ding immer Lust auf Farbbeutel.» Ein anderer nimmt die Beschwerden schon fast als kreative Aufforderung auf: «Ich entnehme den Kommentaren, dass die Allgemeinheit mehr Graffitis in Basel wünscht?», schreibt er neckisch.

«Beim Eiffelturm herrschte auch Entrüstung»

Dies wird wohl aber nicht der einzige Grund der Aufregung sein. «Anders als beim Roche-Turm ist die Debatte grösser, weil hier im Gundeli und beim Bahnhof mehr Leute im Alltag vorbeigehen und somit mit dem Bau direkt konfrontiert werden», erklärt Gruntz. Es sei ein kräftiges, skulpturales Gebäude, an das man sich erst einmal gewöhnen müsse.

Es bedeute auf der Seite des Gundeli einen städtebaulichen Massstabssprung. «Klar ist das ein etwas unpräziser Vergleich, aber auch beim Eiffelturm herrschte während und nach dem Bau grosse Entrüstung, heute kann man sich Paris kaum mehr ohne den Turm vorstellen», so Gruntz.

Muss ein Gebäude «allen» gefallen?

«Auch wenn das Meret-Oppenheim-Hochhaus schon länger ein Thema ist, das die Gemüter bewegt, kann es bei zeitgenössischer Architektur nicht darum gehen, sich einem baukulturellen Mainstream anzubiedern», findet Gruntz. Die städtebauliche Aufgabe sei, die überbaute Fläche optimal zu nutzen und in Basel mehr Wohnraum zu bieten.

Im Moment herrsche ein regelrechter Boom in Basel, wenn es um das Bauen von Hochhäusern gehe. Auch wenn das Meret-Oppenheim-Hochhaus stark diskutiert wird und er eine konstruktive Debatte darüber begrüsse, spreche in diesem Fall viel für das Hochhaus als solches. So zum Beispiel die Lage am Bahnhof, die für Pendler ideal sei.

Auch wenn er die nostalgischen und romantischen Emotionen im Zusammenhang mit dem Foto aus dem Jahr 1988 verstehe, findet Gruntz, man solle die grossen Zusammenhänge betrachten. «Für mich ist das Hochhaus Ausdruck von Wachstum und Erfolg Basels.»

