«Jetzt hängt da eine Deutschland-Fahne»

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte am Liestaler Hausberg eine Deutschland Fahne montiert. Auf Facebook berichten Liestaler von dem Flaggen-Wechsel. Denn: Am Sonntagabend soll dort noch die «illegale» Schweizer Fahne gehangen haben.

«Ich bin soeben mit dem Zug vorbei gefahren und habe die deutsche Fahne gesehen», so eine Leser-Reporterin zu 20 Minuten. Kurz vor 9 Uhr habe sie bereits nicht mehr sehr gerade gehangen, so die Frau. «Da hat mir die alte Fahne besser gefallen», schreibt eine Userin in der Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt».

Die Schweizer Fahne, die jahrelang für alle sichtbar am Berg prangte sorgte Anfang August für Trubel, da sie nie bewilligt wurde. Nachdem sie von den Behörden entfernt wurde, hängten sie Unbekannte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am 18. August wieder auf.

Was mit der Deutschland Fahne passiert ist noch unklar.

Update folgt

(jd/lha)