«Jetzt ist es eine Katze, nächstes Mal ein Kind»

Die Muttenzerin J. E.* meldete sich vor kurzem mit einem Aufruf in einer Facebook-Gruppe. Ihr neunjähriger Kater wurde am Freitag, 14. September von einem Auto in der Gartenstrasse angefahren und überlebte nur dank zwei Operationen. Die 22-Jährige suche nun Zeugen für den Unfall. E. vermutet, dass mal wieder ein Auto zu schnell unterwegs war.

«Wir haben hier eine Tempo-30-Zone, auch weil sich zwei Kindergärten und eine Primarschule in nächster Nähe befinden. Trotzdem fahren viele deutlich schneller als 30», sagt die aufgebrachte E. «Jetzt ist es eine Katze, nächstes Mal vielleicht schon ein Kind», befürchtet sie. Ähnlich empfänden es auch andere Anwohner. Auf Facebook entbrannte dazu eine lebhafte Diskussion; einige fordern mehr Geschwindigkeitskontrollen.

«Kontrolltätigkeit musste reduziert werden»

Aldo Grünblatt von der Gemeinde Muttenz kann nicht bestätigen, dass es in der Gartenstrasse vermehrt zu Geschwindigkeitsübertretungen gekommen sei: «Es gibt keine Auffälligkeiten gegenüber anderen Quartierstrassen», so der Gemeindeverwalter. Die versetzt angeordneten Parkfelder würden zudem eine gute Verkehrsberuhigung bewirken.

Gleichzeitig räumt er ein, dass weniger Kontrollen stattfänden: «Die Kontrolltätigkeit findet im selben Rahmen wie in den anderen Quartierstrassen statt, musste jedoch letztes Jahr wegen der Grossbaustelle des neuen Schulhauses Gründen reduziert werden», so der Verwalter.

Zudem werde im Bereich des Schulhauses Gründen momentan eine Begegnungszone geprüft, berichtet er.

Ruhige Parallelstrassen als Schleichweg?

Auch einen Stellenabbau, der in den Facebook-Kommentaren erwähnt wurde, kann er bestätigen: «Eine Stelle wurde abgebaut, von vier auf drei Polizisten.» Die Aufgaben würden teilweise durch eine private Sicherheitsfirma wahrgenommen. Laut Grünblatt führte das jedoch zu Einbussen: «Die Erfahrung zeigt, dass die Gemeindepolizei ihre Aufgaben, insbesondere in der Prävention, nicht mehr im selben Umfang wahrnehmen kann.»

Weil die Gartenstrasse parallel zur Hauptstrasse St. Jakobs-Strasse verläuft, vermutet E., dass Autofahrer auf diese ausweichen: «So können sie die ganzen Ampeln umgehen, die auf der St. Jakobs-Strasse für viel Stau sorgen.» Diese Beobachtung teilt Grünblatt jedoch nicht. Ausweichverkehr werde eher an der Gründen-/Oberländerstrasse festgestellt.

* Name der Redaktion bekannt

(sis)