«Eltern sollten Kinder jetzt in die Schule begleiten»

Herr Steiner, auf dem Schulweg hat eine 75-jährige Frau einen siebenjährigen Jungen niedergestochen. Können die Schulkameraden des Opfers eine solch schreckliche Tragödie verarbeiten?

Es ist ein grosses Glück, dass kein anderes Kind das Opfer entdeckte. Das wäre eine massive Traumatisierung gewesen. Zumindest morgen werden die Schüler des betroffenen Schulhauses für Schulstoff überhaupt nicht aufnahmefähig sein. Es wird viel Zeit brauchen, um mit den Schülern die Tragödie zu verarbeiten. Traumatherapeuten müssen die Klasse, speziell diejenige des Opfers, betreuen.

Thomas Steiner ist Fachpsychologe für Psychotherapie.

Sollen deren Eltern ihre Kinder noch alleine auf den Schulweg schicken?

Nein. In nächster Zeit sollten Eltern ihr Kind am besten nicht mehr alleine in die Schule schicken. Der Schock sitzt bei den Schülern tief und verängstigt sie stark. Schliesslich kam die Attacke aus heiterem Himmel. Die Schulen müssen sich überlegen, wie die Schüler in der nächsten Zeit den Weg zurücklegen. Die Schüler müssen zuerst das Gefühl von Sicherheit zurückgewinnen. Eltern, die besonders ängstlich sind, könnten sich zum Beispiel in Gruppen organisieren und ihre Kinder von einem Elternteil begleiten lassen.

Die Tat erschüttert die Schweiz. Wie sollen Eltern von Kindergärtlern oder Schulkindern reagieren, wenn ihre Kinder von der Tat nichts mitbekommen haben?

Sie sollten nicht in Panik geraten. Es ist auch nicht unbedingt zu empfehlen, dass sie ihren Kindern vom Vorfall erzählen. Das verängstigt sie nur. Schliesslich handelt es sich um einen absolut seltenen und auch untypischen Fall.

Wie meinen Sie das?

Mit einer 75-jährigen Frau als Täterin handelt es sich nicht um eine Person, die man sich in der Fantasie als gefährlich vorstellt. Als gefährlich gelten meist Männer – und nicht die liebenswürdige Grossmutter. Kinder könnten nun gegenüber älteren Menschen anders handeln – vor allem, wenn sich ein Senior oder eine Seniorin, auch in keiner schlechten Absicht, etwas seltsam verhält.