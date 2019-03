Ein Dorf hetzt gegen den «Lindenmörder»

Die Fällung einer über 100 Jahre alten Linde sorgt in Rothenfluh für helle Aufregung: Der prächtige Baum musste Anfang Monat aus Sicherheitsgründen der Säge weichen. Seither liegen in der kleinen Oberbaselbieter Gemeinde die Nerven blank. Sogar der Gemeindeverwalter brandmarkte die Baumfällung auf seiner privaten Facebook-Seite: «Unsere über 100 Jahre alte Kirchenlinde wurde heute in einem Vandalenakt einfach umgehauen und entsorgt.»

Doch das war nur der Anfang. Seither wird der Grundbesitzer, der die Fällung veranlasste, im Dorf als «Mörder» und «Arschloch» beleidigt. Unbekannte haben entsprechende Schmierereien an der Kirchenmauer und auf der Strasse angebracht. «Ich bin schockiert», sagt der Grundbesitzer. Im 800-Seelen-Dorf wisse offenbar niemand über die Hintergründe der Baumfällung Bescheid.

«Es ist alles legal abgelaufen», betont der Mann, der anonym bleiben möchte. «Die Linde litt an Stockfäule. Aus Sicherheitsgründen entschied ich mich zu diesem Schritt, da der Schulweg unter der Linde entlang verläuft und täglich von Schulkindern benutzt wird.» Zudem sei der Baum auf privatem Grund gewachsen und sicherlich keine «Kirchenlinde».

Gemeinde hüllt sich in Schweigen

Irritiert war er auch über den tatsachenwidrigen Post des Gemeindeverwalters: «Zu keinem Zeitpunkt kam er direkt auf mich zu und hat sich erkundigt.» Der Gemeindeverwalter wollte sich auf Anfrage nicht zum Sachverhalt und seinen Facebook-Post äussern. Zwischenzeitlich soll die Gemeinde aber mit einer Anzeige gegen Unbekannt auf die unflätigen Schmierereien reagiert haben.

(jes/min)